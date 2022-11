Ind Vs NZ 1st T20 LIVE SCORE: हार्दिक की कप्तानी वाले मैच पर बारिश का साया... वेलिंग्टन में मौसम की लुकाछुपी, टॉस पर आया UPDATE

वेलिंग्टन से फैन्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, जैसी बारिश हो रही है ऐसे में लगता नहीं है कि मैच शुरू हो पाएगा. अगर होता है तो ओवर कम किए जा सकते हैं, ऐसे में टीम इंडिया को अपनी पूरी रणनीति को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा. कप्तान हार्दिक पंड्या और कोच वीवीएस लक्ष्मण अब किस तरह आगे बढ़ते हैं, इसपर नज़र होगी. ओवर कम होने पर क्या शुभमन-ईशान से ओपनिंग करवाई जाएगी, या फिर ऋषभ पंत को ऊपर भेजा जाएगा.



#TeamIndia and New Zealand team enjoy a game of footvolley as we wait for the rain to let up.#NZvIND pic.twitter.com/8yjyJ3fTGJ