Joe Root vs Jasprit Bumrah: टीम इंड‍िया के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अंग्रेज बल्लेबाज जो रूट के पीछे पड़ गए हैं, उन्होंने एक बार फ‍िर इस स्टार बल्लेबाज को आउट किया. लीड्स टेस्ट में बुमराह भारत की ओर से अकेले ऐसे गेंदबाज रहे ज‍िन्होंने मैच के दूसरे दिन (21 जून) को इंग्लैंड को परेशान किया. वहीं एक द‍िलचस्प बात यह भी है कि बुमराह टेस्ट क्रिकेट में रूट पर भारी रहे हैं.

टेस्ट क्रिकेट में अब तक बुमराह और रूट का आमना-सामना 25 बार हो चुका है. बुमराह ने इस दौरान उनको कुल 570 गेंदें फेंकी हैं. इन पर रूट ने 290 रन बनाए हैं. वहीं बुमराह ने 10 बार आउट उनको आउट किया है. बुमराह के सामने रूट का बल्लेबाजी एवरेज औसत 29.00 का है. कुल मिलाकर बुमराह के सामने जो रूट का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. लीड्स में भी बुमराह के सामने जो रूट ब्लैंक हो गए.

𝐑𝐨𝐨𝐭'𝐬 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞: 𝐁𝐮𝐦𝐫𝐚𝐡'𝐬 𝐑𝐞𝐢𝐠𝐧 🎯 For the 10th time in Test Cricket, #JaspritBumrah has dismissed #JoeRoot ! 🥶 #ENGvIND 1st Test, Day 2

जो रूट ने अब तक 154 टेस्ट मैचों की 262 पार‍ियों में 13034 रन 50.71 के एवरेज से बनाए हैं. वह इस समय टेस्ट क्रिकेट के ऐसे बल्लेबाजों में शामिल हैं, ज‍िन्हें लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले समय में सच‍िन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रनों को तोड़ देंगे.

वहीं भारत के ख‍िलाफ उन्होंने 31 मैचों की 56 पार‍ियों में अब तक 2874 रन 57.48 के एवरेज से बननाए हैं. यानी साफ है कि रूट का जो एवरेज ओवरऑल और भारत के ख‍िलाफ रहा है. वो चीज बुमराह के सामने नहीं दिखती है.

कमेंट्री करते हुए संजय मांजरेकर ने भी बताया कि जो एक्शन बुमराह का है, वह दुन‍िया में थोड़ा अलग है. इस कारण उनको समझना मुश्क‍िल रहता है. वहीं गेंद फेंकते हुए उनकी हेड पोजीशन भी स्थ‍िर रहती है, जो उनकी सफलता की एक वजह है.

What’s behind Bumrah’s bowling action? 💫



Watch @sanjaymanjrekar & @VarunAaron discuss how @Jaspritbumrah93's unique bowling technique help him gain that extra edge! 💥🙌#ENGvIND 1st Test, Day 2