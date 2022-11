India Vs England T20 WC Semi Final Dates: भारत की धमाकेदार जीत, सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड से भिड़ंत, जान लें शेड्यूल और टीमें

India Vs England T20 WC Semi Final Dates: टी-20 वर्ल्ड कप 2022 में भारतीय टीम का जलवा बरकरार है. सुपर-12 स्टेज के आखिरी मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दे दी है और ग्रुप-2 में टॉप कर लिया है. भारत के साथ पाकिस्तान ने इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अब साफ हो गया है कि सेमीफाइनल में कौन-सी टीम किससे भिड़ेगी.

टीम इंडिया को सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना करना है, 10 नवंबर को एडिलेड मैदान में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. यानी वर्ल्ड कप अब सिर्फ दो कदम दूर है, भारत को सेमीफाइनल और फाइनल में जीत हासिल करनी है और 15 साल बाद फिर टी-20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारतीय कप्तान के हाथ में होगी.

सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल-

• न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान- 9 नवंबर, सिडनी (दोपहर 1.30 बजे)

• भारत बनाम इंग्लैंड- 10 नवंबर, एडिलेड (दोपहर 1.30 बजे)

लाइव मैच से जुड़ी अपडेट यहां पढ़ें...

सेमीफाइनल में पहुंची हैं ये टीमें

• ग्रुप-1: न्यूजीलैंड, इंग्लैंड

• ग्रुप-2: भारत, पाकिस्तान

🚨 SEMI-FINAL CONFIRMED 🚨



England will take on India at the Adelaide Oval for a place in the #T20WorldCup final.



Huge. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇮🇳 pic.twitter.com/htsJsDPmbJ