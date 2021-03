अहमदाबाद टेस्ट: पंत के शतक से भारत मजबूत, इंग्लैंड पर 89 रनों की बढ़त

अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति पहुंच गया है. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक उसने 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन बनाए हैं. भारत ने इंग्लैंड पर 89 रनों की लीड ले ली है. इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए हैं. भारत की पहली पारी के हीरो ऋषभ पंत रहे. उन्होंने 101 रनों की शानदार पारी खेली. वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने भी शानदार अर्धशतक लगाया. सुंदर 60 रन बनाकर नाबाद हैं.

इससे पहले इंग्लैंड दिन के पहले दो सेशन में भारत पर हावी रही. बेन स्टोक्स और जेम्स एंडरसन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत इंग्लैंड एक समय भारत के 6 विकेट 146 रन पर ले चुकी थी. इसके बाद ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर के बीच शतकीय साझेदारी हुई, जिससे भारत ने मैच पर पकड़ बना ली है.

ऋषभ पंत और सुंदर के अलावा रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली. उन्होंने 49 रन बनाए. हालांकि कप्तान विराट कोहली खाता नहीं खोल सके. रहाणे को अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन उनकी पारी एंडरसन ने 27 रन पर खत्म कर दी. रविचंद्रन अश्विन ने 13 रनों की पारी खेली.

It's Stumps on Day 2 of the 4⃣th @Paytm #INDvENG Test! #TeamIndia 294/7, lead England by 89 runs. @RishabhPant17 1⃣0⃣1⃣@Sundarwashi5 6⃣0⃣*



