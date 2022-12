India vs Bangladesh 1st Test: अक्षर की फिरकी, पुजारा का दम... भारत ने बांग्लादेश को ऐसे दी मात

भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए बांग्लादेश को चटगांव टेस्ट मैच में 188 रनों से हरा दिया है. 513 रनों के टारगेट का पीछा हए बांग्लादेश की टीम खेल के आखिरी दिन (18 दिसंबर) 324 रनों पर सिमट गई है. इस जीत के साथ ही उसने दो मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ली है. सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 22 दिसंबर से ढाका में खेला जाएगा.

चेतेश्वर पुजारा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल इस शानदार जीत के हीरो रहे. पुजारा ने पहली पारी में 90 और दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बनाए थे. यानी कि इस मुकाबले में उन्होंने कुल 192 रन बनाए. दोनों पारियों को मिलाकर कुलदीप यादव ने आठ और अक्षर पटेल ने पांच विकेट लिए. इसके अलावा शुभमन गिल ने भी भी दूसरी इनिंग्स में शतक जड़कर बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया.

पहली पारी में भारत ने बनाए 404 रन

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी और उसने 48 रनों पर तीन विकेट खो दिए थे. ऐसे में चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर ने पांचवें विकेट के लिए 149 रनों की साझेदारी करप पारी को संभाला था. चेतेश्वर पुजारा ने 90 और श्रेयस अय्यर ने 86 रनों की पारी खेली थी.

इसके बाद आर. अश्विन और कुलदीप यादव ने आठवें विकेट के लिए कि 87 रनों की पार्टनरशिप करके भारत को 404 रनों के स्कोर तक ले जाने में मदद की. आर. अश्विन ने 58 और ऋषभ पंत ने 46 रनों की पारी खेली. वहीं कुलदीप यादव के बल्ले से 40 रन निकले थे. बांग्लादेश की ओर से ताइजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज ने चार-चार विकेट चटकाए.ॉ

...फिर कुलदीप यादव ने बरपाया कहर

जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 150 रनों पर ही सिमट गई. मेजबान टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक पाया था. मुश्फिकुर रहीम ने 28 और मेहदी हसन मिराज ने 25 रनों की पारी खेली. भारतीय टीम के लिए पहली पारी में कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा पांच विकेट हासिल किए थे. वहीं मोहम्मद सिराज को तीन, जबकि उमेश यादव और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला था.

पुजारा-गिल ने खत्म किया सूखा

पहली पारी के आधार पर टीम इंडिया को 254 रनों की बढ़त हासिल हुई थी और वह मेजबानों को फॉलोऑन दे सकती थी लेकिन उसने दूसरी पारी खेलना उचित समझा. भारतीय बल्लेबाज दूसरी पारी में अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरे थे. चेतेश्वर पुजारा ने इस दूसरी पारी में नाबाद 102 रन बना डाले. खास बात यह है कि पुजारा ने लगभग चार साल बाद शतक लगाया. इससे पहले पुजारा का आखिरी शतक जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था.

