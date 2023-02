IND vs AUS: अब भी फिट नहीं श्रेयस अय्यर, दूसरे टेस्ट से भी रहेंगे बाहर! जसप्रीत बुमराह कब लौटेंगे?

Shreyas Iyer doubtful for second Test too: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर अब भी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCB) में ‘रिहैब’ प्रक्रिया से गुजर रहे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि टीम प्रबंधन उन्हें टेस्ट मैच में उतारने का जोखिम नहीं उठा सकता है है. 28 साल के अय्यर पीठ की चोट के कारण पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे.

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार से फिरोजशाह कोटला में खेला जाएगा और देखना होगा कि अय्यर टीम से जुड़ते हैं या नहीं. अय्यर ने बेंगलुरू में एनसीए में ‘रिहैबिलिटेशन’ कार्यक्रम के कुछ वीडियो पोस्ट किए थे, जिसमें वह ट्रेनर एस रजनीकांत के साथ थे.

Weathering the storm my own way 🪄 pic.twitter.com/9cFqwrwRSw — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) February 9, 2023

... अय्यर को सीधे टेस्ट मैच में नहीं उतारा जा सकता

अय्यर ‘स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग’ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी के मानदंड के अनुसार उन्हें कम से कम एक घरेलू मैच खेलना जरूरी होगा. इसलिए अय्यर को सीधे टेस्ट मैच में नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि इसमें उन्हें 90 ओवरों के लिए फील्डिंग करनी होगी और लंबे समय तक बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है.

फिटनेस साबित करने के लिए जडेजा ने रणजी में खेला था

यह देखना दिलचस्प होगा कि चेतन शर्मा की अगुआई वाली चयन समिति 1 से 5 मार्च तक मध्य प्रदेश के खिलाफ होने वाले ईरानी कप मैच के लिए अय्यर को फिटनेस साबित करने के लिए शेष भारत टीम में शामिल करती है या नहीं. चयन समिति ने रवींद्र जडेजा को फिटनेस साबित करने के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए कहा था.

चोटिल जसप्रीत बुमराह तो अब आईपीएल में ही दिखेंगे!

वहीं, जसप्रीत बुमराह की ‘स्ट्रेस फ्रैक्चर’ से उबरने की प्रक्रिया काफी धीमी रही है, जिससे भारतीय टीम प्रबंधन चार मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीन वनडे में उन्हें खिलने का जोखिम नहीं उठाएंगे.

बुमराह की जरूरत लंदन के ओवल में सात से 11 जून तक विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में हो सकती है और साल के अंत में भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के लिए भी उनकी मौजूदगी महत्वपूर्ण होगी. इसलिए पूरी संभावना है कि बुमराह इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस के लिए वापसी करेंगे. जहां उनके कार्यभार पर नजर रखी जाएगी.

पहले टेस्ट में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ रहे जडेजा शुक्रवार से दिल्ली में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले एक वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र के लिए जामथा के वीसीए स्टेडियम में नेट में दिखे. जडेजा के साथ सीनियर बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भी थे. पुजारा फिरोजशाह कोटला में अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे.