कोलकाता, गाबा और पर्थ... 36 ऑलआउट याद दिलाने से पहले ये पारियां देख ले ऑस्ट्रेलिया

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है. मौजूदा दौर के क्रिकेट में इससे बेहतर कुछ नहीं है, जहां दोनों ओर से आक्रामक खेल के अलावा स्लेजिंग भी चरम पर होती है. सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि मैदान से बाहर भी जुबानी जंग चलती है. इस बार भी ऐसा हुआ है क्योंकि सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है.



क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बीते दिन एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें साल 2020-21 सीरीज के दौरान खेले गए एडिलेड टेस्ट की याद दिलाई गई. इस टेस्ट की दूसरी पारी में भारतीय टीम सिर्फ 36 के स्कोर पर ऑलआउट हो गई थी. यह भारत का टेस्ट में सबसे कम स्कोर था, इसी पार की याद दिलाते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को उकसाने की कोशिश की.

क्लिक करें: ऑस्ट्रेलिया ने याद दिलाया भारत का 36 ऑलआउट, भारतीय फैन्स ने लगाई लताड़!

All out for 36 😳



The Border-Gavaskar Trophy starts on Thursday! #INDvAUS pic.twitter.com/Uv08jytTS7