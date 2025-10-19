scorecardresearch
 

Feedback

Women's WC: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी टीम इंडिया? ये है समीकरण, पाकिस्तान भी रेस में

भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नजदीकी मुकाबलों में हार झेलनी पड़ी, जिससे उसका मोमेंटम बिगड़ चुका है. अब भारतीय टीम के लिए बाकी तीन मुकाबले बेहद निर्णायक रहेंगे.

Advertisement
X
वर्ल्ड कप में दिलचस्प हुआ सेमीफाइनल का समीकरण (Photo: ICC)
वर्ल्ड कप में दिलचस्प हुआ सेमीफाइनल का समीकरण (Photo: ICC)

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 अब अपने आखिरी स्टेज की बढ़ रहा है. 18 अक्टूबर (शनिवार) तक इस टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले हो चुके हैं. अब लीग स्टेज में अब सिर्फ 9 मैच बचे हैं. केवल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर पाए हैं. बाकी दो स्पॉट के लिए बाकी छह टीम्स अब भी रेस में हैं.

अंकतालिका में कंगारू टीम 9 अंकों के साथ टॉप पर है. वहीं साउथ अफ्रीका 8 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है. इंग्लैंड की टीम के 7 अंक हैं और वो तीसरी पोजीशन पर है. भारतीय टीम के 4 अंक हैं और वो फिलहाल चौथे पायदान पर है. न्यूजीलैंड की टीम के भी चार अंक हैं, लेकिन उसका नेट-रनरेट भारत से कम है जिसके चलते वो पांचवें स्थान पर है. न्यूजीलैंड ने भारत से एक मैच ज्यादा खेला है. इसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान का नंबर आता है, जिनके दो-दो अंक हैं.

प्वाइंट्स टेबल देखने के लिए यहां क्लिक करें

सम्बंधित ख़बरें

r premadasa stadium
सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी साउथ अफ्रीका, PAK-NZ मैच धुला 
Australia vs Bangladesh live cricket score, Women's World Cup 2025
WC सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश को धोया 
ICC Women's Cricket World Cup pakistan Team.
इंग्लैंड से धुला मैच, अब कैसे बचेगी PAK की उम्मीद? जानिए सेमीफाइनल का पूरा गणित 
Alyssa Healy and Mitchell Starc
स्टार्क की वाइफ एलिसा भी कम नहीं! भारतीय टीम के लिए बनीं सिरदर्द 
Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana
AUS से हार के बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? ऐसा है समीकरण 

भारत ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत करते हुए श्रीलंका और पाकिस्तान को पराजित किया था, लेकिन फिर उसे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार झेलनी पड़ी. भारत के पास 3 मैच बचे हैं, जो इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ हैं. अगर भारत तीनों मैच जीतता है, तो सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और शायद ऑस्ट्रेलिया से अंतिम-चार में भिड़ंत भी टल सकती है. अगर भारत सिर्फ 2 मैच जीतता है, तो भी 8 अंकों के साथ वो सेमीफाइनल में पहुंचने की प्रबल दावेदार होगी.

Advertisement

भारत सिर्फ 1 मैच जीता, तो क्या होगा?
अगर भारतीय टीम सिर्फ 1 मैच जीतती है, तो उसे दूसरे नतीजों पर निर्भर रहना होगा. भारत अगर सिर्फ न्यूजीलैंड को हराता है, तो उसे ध्यान रखना होगा कि उसका नेट रन रेट (NRR) बेहतर रहे ताकि वो बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से आगे रहे. वहीं अगर भारत सिर्फ बांग्लादेश को हराता है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हरा दे.

उधर इंग्लैंड को भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं. इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक और जीत चाहिए. अगर इंग्लैंड तीनों मैच हारता है, तो उसे उम्मीद करनी होगी कि भारत या न्यूजीलैंड 7 अंकों से आगे ना जाए. इंग्लैंड का नेट-रनरेट सबसे अच्छा है, इसलिए अंकों की बराबरी की स्थिति में वो फायदे में रहेगा.

वर्ल्ड कप का शेड्यूल देखने के लिए यहां क्लिक करें

न्यूज़ीलैंड को अब इंग्लैंड और भारत के खिलाफ अपने मैच जीतने होंगे, ताकि सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रहे. इसके अलावा उसे यह भी उम्मीद करनी होगी कि भारतीय टीम इंग्लैंड या बांग्लादेश से हारे या फिर इंग्लिश टीम भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों से पराजित हो जाए. अगर कीवी टीम भारत से हार जाती है, तो उसका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा. उसका नेट-रनरेट अभी श्रीलंका और पाकिस्तान से बेहतर है, इसलिए अंकों की बराबरी की स्थिति में उसे फायदा मिलेगा.

Advertisement

श्रीलंका-बांग्लादेश-PAK ऐसे कर सकता है क्वालिफाई
बांग्लादेश के पास अब भी थोड़ी उम्मीद बची है. उसे अपने दोनों बचे मैच (श्रीलंका और भारत) जीतने होंगे. साथ ही ये दुआ करनी होगी कि इंग्लिश टीम भारत और न्यूजलैंड दोनों को हरा दे. अगर न्यूजीलैंड भारत को हराकर 6 अंकों पर पहुंचता है, तो बांग्लादेश आगे बढ़ सकता है. लेकिन एक शर्त यह भी है कि बांग्लादेश का नेट रन रेट भारत से काफी कम है (करीब 300 रन का फर्क). इसलिए बांग्लादेश को अपने दोनों मैचों में बड़ी जीत चाहिए.

श्रीलंका ने कोलंबो में अपने ज्यादातर मैच खेले, लेकिन बारिश के चलते उसका समीकरण गड़बड़ा गया है. फिर भी गणितीय रूप से वह रेस में है. श्रीलंका को अपने दोनों बचे मैच (पाकिस्तान और बांग्लादेश) जीतने होंगे. साथ ही उम्मीद करनी होगी कि भारत तीनों मैच हारे. वहीं इंग्लैंड की टीम न्यूजीलैंड को हराए. इसके साथ ही उन्हें नेट रन रेट में सुधार करना होगा.

पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका जैसी ही है. उसे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका दोनों पर बड़ी जीत चाहिए, ताकि नेट रन रेट सुधरे और वो न्यूजीलैंड से आगे निकल सके.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement