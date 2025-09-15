scorecardresearch
 

Feedback

'पहली बॉल से बाउंड्री ढूंढ़ना टीम इंडिया की नई रणनीति', भारत की जीत पर गदगद गावस्कर

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत की तारीफ की है. उन्होंने टीम की नई रणनीति, विशेषकर पहली गेंद से आक्रामक खेल और स्पिन गेंदबाजी की भूमिका को अहम बताया. गावस्कर ने कहा कि यह जीत टीम की मंशा और आत्मविश्वास को दर्शाती है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और जन्मदिन पर खेली गई पारी को भी खास तोहफा बताया.

Advertisement
X
सुनील गावस्कर ने श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी आगामी टूर्नामेंट के लिए मजबूत दावेदार माना. (File Photo: ITG)
सुनील गावस्कर ने श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी आगामी टूर्नामेंट के लिए मजबूत दावेदार माना. (File Photo: ITG)

भारत की पाकिस्तान पर जोरदार जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने कहा कि यह जीत न सिर्फ जीत का अंतर दिखाती है बल्कि आने वाले पूरे टूर्नामेंट के लिए भारत की मंशा और रणनीति को भी साफ करती है.

गावस्कर ने कहा, 'यह शानदार जीत है. देखिए कितने ओवर बाकी रहते हुए भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया. गेंदबाजी में स्पिनर्स ने कमाल किया और बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ रन चेज पूरा किया. यह आगे के मैचों के लिए अच्छा संकेत है.'

'पहली ही बॉल से बाउंड्री ढूंढना नई रणनीति'

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav And Tilak Varma in Asia Cup 2025 Match against Pakistan
No Handshake पर बिलबिलाया पाकिस्तान, भारत के खिलाफ की कंप्लेन, रेफरी पर निकाली भड़ास!  
Indias Victory: Surya Kumars Message to Pahalgam Victims
'हम पहलगाम के पीड़ितों 'के साथ...', पाक को हराने के बाद बोले सूर्यकुमार यादव  
Indias spectacular victory in the Asia Cup, defeating Pakistan by 7 wickets.
भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, एशिया कप में कौन देगा टक्कर? 
suryakumar explains why refused handshake with pakistan players
'कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर, पहलगाम...', सूर्या ने बताई PAK के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह 
shubman gill dedicates victory pahalgam victims
'ये जीत पहलगाम के पीड़ितों और सेना को समर्पित', सूर्या के बाद शुभमन ने भी डेडिकेट की विक्ट्री 

जब पूछा गया कि क्या भारत ने इस जीत से पाकिस्तान और बाकी क्रिकेट जगत को संदेश दिया है, तो गावस्कर ने कहा, 'बिल्कुल, भारत ने दिखाया है कि नई रणनीति यही है- पहली ही गेंद से बाउंड्री ढूंढ़ना. जब आपके पास अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज सात-आठ नंबर पर हों तो टॉप ऑर्डर को खुलकर खेलने की पूरी छूट मिलती है. यही वजह है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसी जोड़ी बिना डर के खेल रही है.'

'पाकिस्तान ने 10 ओवर डॉट खेले, ये भारत की फील्डिंग का कमाल

Advertisement

भारत की स्पिन तिकड़ी पर गावस्कर ने कहा, 'कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती शायद इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक तिकड़ी हैं. इनके पास अलग-अलग किस्म की गेंदबाजी है. इन्हें टर्निंग पिच की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी धीमी पिच ही काफी है.'

पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उन्होंने लगभग 10 ओवर डॉट खेले. यह सिर्फ हमारी गेंदबाजी नहीं बल्कि कप्तानी और फील्ड सेटिंग का भी कमाल था. सिंगल निकालना भी आसान नहीं था.'

'यह सूर्यकुमार के लिए सबसे बड़ा तोहफा'

डेथ बॉलिंग को लेकर सवाल पर गावस्कर ने माना कि बुमराह के अलावा टीम को एक और विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'शुरुआती मैच यही बताते हैं कि कहां सुधार करना है. डेथ ओवरों में रन पड़ते हैं, लेकिन यह पहलू ध्यान देने लायक है.' सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और जन्मदिन पर खेली गई पारी पर गावस्कर ने कहा, 'हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके जन्मदिन पर टीम जीते. यह सूर्यकुमार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है.'

आखिर में, जब उनसे पूछा गया कि भारत को असली चुनौती किस टीम से मिल सकती है, तो उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान को दूसरे दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब श्रीलंका और अफगानिस्तान पर नजर रखनी होगी. दोनों टीमें शानदार क्रिकेट खेल रही हैं.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement