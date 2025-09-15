'पहली बॉल से बाउंड्री ढूंढ़ना टीम इंडिया की नई रणनीति', भारत की जीत पर गदगद गावस्कर

भारत की पाकिस्तान पर जोरदार जीत के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेट दिग्गज और पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की तारीफों के पुल बांधे. उन्होंने कहा कि यह जीत न सिर्फ जीत का अंतर दिखाती है बल्कि आने वाले पूरे टूर्नामेंट के लिए भारत की मंशा और रणनीति को भी साफ करती है.

गावस्कर ने कहा, 'यह शानदार जीत है. देखिए कितने ओवर बाकी रहते हुए भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया. गेंदबाजी में स्पिनर्स ने कमाल किया और बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ रन चेज पूरा किया. यह आगे के मैचों के लिए अच्छा संकेत है.'

'पहली ही बॉल से बाउंड्री ढूंढना नई रणनीति'

जब पूछा गया कि क्या भारत ने इस जीत से पाकिस्तान और बाकी क्रिकेट जगत को संदेश दिया है, तो गावस्कर ने कहा, 'बिल्कुल, भारत ने दिखाया है कि नई रणनीति यही है- पहली ही गेंद से बाउंड्री ढूंढ़ना. जब आपके पास अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज सात-आठ नंबर पर हों तो टॉप ऑर्डर को खुलकर खेलने की पूरी छूट मिलती है. यही वजह है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल जैसी जोड़ी बिना डर के खेल रही है.'

'पाकिस्तान ने 10 ओवर डॉट खेले, ये भारत की फील्डिंग का कमाल

भारत की स्पिन तिकड़ी पर गावस्कर ने कहा, 'कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती शायद इस समय दुनिया की सबसे खतरनाक तिकड़ी हैं. इनके पास अलग-अलग किस्म की गेंदबाजी है. इन्हें टर्निंग पिच की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी धीमी पिच ही काफी है.'

पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'उन्होंने लगभग 10 ओवर डॉट खेले. यह सिर्फ हमारी गेंदबाजी नहीं बल्कि कप्तानी और फील्ड सेटिंग का भी कमाल था. सिंगल निकालना भी आसान नहीं था.'

'यह सूर्यकुमार के लिए सबसे बड़ा तोहफा'

डेथ बॉलिंग को लेकर सवाल पर गावस्कर ने माना कि बुमराह के अलावा टीम को एक और विकल्प पर विचार करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, 'शुरुआती मैच यही बताते हैं कि कहां सुधार करना है. डेथ ओवरों में रन पड़ते हैं, लेकिन यह पहलू ध्यान देने लायक है.' सूर्यकुमार यादव की कप्तानी और जन्मदिन पर खेली गई पारी पर गावस्कर ने कहा, 'हर खिलाड़ी चाहता है कि उसके जन्मदिन पर टीम जीते. यह सूर्यकुमार के लिए सबसे बड़ा तोहफा है.'

आखिर में, जब उनसे पूछा गया कि भारत को असली चुनौती किस टीम से मिल सकती है, तो उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान को दूसरे दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब श्रीलंका और अफगानिस्तान पर नजर रखनी होगी. दोनों टीमें शानदार क्रिकेट खेल रही हैं.'

