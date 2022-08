IND vs AUS Womens Final CWG 2022: दीप्ति शर्मा ने एक हाथ से लपका हैरतअंगेज कैच, फैन्स भी रह गए दंग, VIDEO

IND vs AUS Womens Final CWG 2022: कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्रिकेट इवेंट के फाइनल में भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया. यह मैच रविवार (7 अगस्त) को बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला गया. मैच रोमांचक रहा, जिसमें टीम इंडिया को 9 रनों से हार झेलनी पड़ी और सिल्वर मेडल के साथ ही संतोष करना पड़ा.

फाइनल में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के अलावा फील्डर्स ने भी अपना पूरा दमखम लगाया. मैच में दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने एक हाथ से ऐसा हैरतअंगेज कैच लपका, जिसे देख फैन्स के साथ साथी क्रिकेटर भी दंग रह गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जमकर तारीफें भी कर रहे हैं.

दीप्ति ने एक हाथ से इस तरह कैच लपका

दरअसल, यह वाकया ऑस्ट्रेलिया की पारी के 18वें ओवर में हुई. स्नेह राणा के ओवर की दूसरी बॉल पर बेथ मूनी ने डीप मिड-ऑन की ओर हवाई शॉट खेला था. इसे कैच करने के लिए दीप्ति ने पीछे की ओर दौड़ लगाई. इसके बाद डाइव लगाते हुए एक हाथ से बॉल कैच कर ली. इस समय मूनी 61 रन बनाकर खेल रही थीं. यह विकेट भारतीय टीम के लिए तब बेहद अहम रहा था.

What a catch from Deepti Sharma One handed catch 😳🤯

One word for this catch 💞#INDvsAUS #IndianCricketTeam pic.twitter.com/hdZ5Lav9bV