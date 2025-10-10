जोमेल वॉरिकन की फिरकी ने तोड़ा साई सुदर्शन का सपना... पहले टेस्ट शतक का इंतजार अब भी जारी

वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने बल्ले से अपना जलवा दिखाया. सुदर्शन ने भारत की पहली पारी में 165 गेंदों का सामना करते हुए 87 रन बनाए, जिसमें 12 चौके शामिल रहे. साई सुदर्शन अपने करियर के पहले टेस्ट शतक से 13 रन दूर रह गए.

भारतीय पारी के 69वें ओवर में वेस्टइंडीज के उप-कप्तान जोमेल वॉरिकन ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया. उस ओवर में वॉरिकन की तीसरी गेंद तेजी से अंदर आई, जो साई सुदर्शन के बैट को मिस करते हुए सीधे पैड पर जा लगी. अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बिना किसी हिचक के उंगली ऊपर कर दी. सुदर्शन ने रिव्यू लिया, लेकिन वो बेकार चला गया.

अपनी इनिंग्स के पहले हाफ में साई सुदर्शन ने संयमित बल्लेबाजी की. अर्धशतकीय आंकड़े तक पहुंचने के दौरान सुदर्शन ने एक भी गलत शॉट नहीं खेला था. हर गेंद पर वो आत्मविश्वास से भरे नजर आए. स्पिन गेंदबाजी हो या पेस बॉलिंग, वेस्टइंडीज का कोई भी गेंदबाज उन्हें खास परेशान नहीं कर सका.

इंग्लैंड दौरे पर साई सुदर्शन ने किया था निराश

हालिया इंग्लैंड दौरे पर नतीजे साई सुदर्शन के पक्ष में नहीं गए थे, लेकिन वहां भी उन्होंने इसी तरह खुद को साबित करने की कोशिश की थी. दिल्ली टेस्ट मैच में साई सुदर्शन शतक चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाज देखकर यह साफ झलकता है कि कप्तान शुभमन गिल और टीम मैनेजमेंट क्यों उन्हें लंबे समय के लिए भारतीय टीम का भरोसेमंद नंबर तीन मानते हैं.

Advertisement

At his clinical best! 🧿#SaiSudharsan makes batting look easy as he brings up his half-century! 🙌



Catch the LIVE action 👉 https://t.co/8pkqpa9s4Z#INDvWI 👉 2nd Test, Day 1 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/yhYag1I0if — Star Sports (@StarSportsIndia) October 10, 2025

बाएं हाथ के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने भारतीय टीम के लिए अब तक 5 टेस्ट मैचों की 8 पारियों में 29.25 की औसत से 234 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक निकले. 23 साल के सुदर्शन ने अपना टेस्ट डेब्यू 30 जून 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में किया था.

साई सुदर्शन ने भारतीय टीम के लिए 3 ओडीआई और 1 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं. ओडीआई मैचों में सुदर्शन ने 63.50 के शानदार एवरेज से 127 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल रहे. टी20 इंटरनेशनल में सुदर्शन को अब तक बैटिंग का मौका नहीं मिला है.

---- समाप्त ----