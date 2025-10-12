scorecardresearch
 

कुलदीप यादव ने 5 विकेट लेकर बना दिया धांसू रिकॉर्ड... ऐसा करने वाले दूसरे चाइनामैन बॉलर

कुलदीप यादव को इंग्लैंड दौरे पर एक भी मुकाबले में भाग लेने का मौका नहीं मिला था. अब भारतीय स्पिनर कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में गेंद से दमदार प्रदर्शन किया है.

कुलदीप यादव ने विंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट मैच में खोला 'पंजा'. (Photo: AFP/Getty Images)
वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया है. कुलदीप ने वेस्टइंडीज की पहली इनिंग्स में 82 रन देकर पांच विकेट झटके. कुलदीप ने एलिक अथानाज, शाई होप, टेविन इमलाच, जस्टिन ग्रीव्स और जेडन सील्स को चलता किया.

कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गई. भारत ने पहली इनिंग्स में 518 रन बनाए थे. यानी मेजबान टीम को 270 रनों की बड़ी लीड मिली और उसने वेस्टइंडीज को फॉलोऑन दिया. भारत की ओर से पहली पारी में सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (175 रन) और कप्तान शुभमन गिल (129*) ने शतकीय पारियां खेली थीं.

देखा जाए तो साल 2015 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारत ने 300 से कम की लीड होने के बावजूद विपक्षी टीम को फॉलोऑन दिया. पिछली बार जून 2015 में विराट कोहली की अगुवाई में भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा किया था. तब फतुल्लाह में एक दिन का खेल बारिश के कारण नहीं हो पाया था.

यह भी पढ़ें: 'चाइनामैन' बॉलिंग स्टाइल नहीं- 'गाली' थी, जानिए 87 साल पुरानी कहानी

कुलदीप यादव ने टेस्ट क्रिकेट में पांचवीं बार पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट चटकाए हैं. कुलदीप ऐसे दूसरे दाएं हाथ के कलाई के स्पिनर हैं, जिन्होंने टेस्ट में पांच बार पांच विकेट हॉल लिए. कुलदीप से पहले इंग्लिश स्पिनर जॉनी वार्डले ही ऐसा कर पाए थे. कुलदीप ने साउथ अफ्रीका के पूर्व स्पिनर पॉल एडम्स को पछाड़ दिया, जिन्होंने चार बार टेस्ट पारी में पांच या उससे ज्यादा विकेट झटके. बता दें कि जॉनी वार्डले और पॉल एडम्स भी कुलदीप की तरह बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर थे. ऐसे स्पिनर्स को चाइनामैन बॉलर भी कहा जाता है.

टेस्ट में सर्वाधिक पांच विकेट (चाइनामैन गेंदबाज)
5 कुलदीप यादव (15 टेस्ट)
5 जॉनी वार्डले (28 टेस्ट)
4 पॉल एडम्स (45 टेस्ट)

कुलदीप यादव vs वेस्टइंडीज
टेस्ट: 4 मैच, 19 विकेट, औसत 33.8 (दूसरी इनिंग्स शामिल नहीं)
वनडे: 19 मैच, 33 विकेट, औसत 27.3
टी20: 9 मैच, 17 विकेट, औसत 12.7

---- समाप्त ----
