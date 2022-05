Aamir Khan Ind Vs Sa T20 Series: ‘वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा इंडिया मेरा’, अफ्रीका सीरीज का प्रोमो, दिखा आमिर खान का जलवा

इंडियन प्रीमियर लीग-2022 (IPL 2022) के खत्म होने के बाद भारत को साउथ अफ्रीका (Ind Vs Sa) के खिलाफ टी-20 सीरीज़ खेलनी है. 9 जून से शुरू होने वाली इस सीरीज़ के लिए प्रिव्यू जारी कर दिया गया है, जिसमें बॉलीवुड स्टार आमिर खान नज़र आ रहे हैं. प्रिव्यू में टीम इंडिया के टी-20 रिकॉर्ड पर फोकस किया गया है.



टीम इंडिया लगातार 12 टी-20 मैच जीत चुकी है अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच जीत जाती है, तो लगातार 13वीं जीत होगी. जो एक रिकॉर्ड होगा. टीम इंडिया की नज़र इसी वर्ल्ड रिकॉर्ड पर है.



स्टार स्पोर्ट्स की ओर से जारी प्रोमो में आमिर खान नज़र आ रहे हैं, जिसमें वह कहते हैं, ‘जीतना मुश्किल है, 12 लगातार टी-20 जीतना उससे भी ज्यादा मुश्किल है. हमारे खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर लगी मिट्टी इसकी कहानी बताती है.’

