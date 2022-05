Gautam Gambhir-KL Rahul IPL 2022: 'मिस्बाह वाली हरकत कर दी', गौतम गंभीर ने केएल राहुल से क्या कहा..बने मज़ेदार मीम्स

इंडियन प्रीमियर लीग-2022 (IPL 2022) के एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के हाथों हारकर लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) बाहर हो गई है. मैच के बाद कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) और टीम के मेंटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. यहां गौतम गंभीर और केएल राहुल के बीच गंभीर मंथन चल रहा है, गंभीर राहुल की तरफ देख रहे हैं.



ये तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, तभी मीम्स की बाढ़ आना भी शुरू हो गई. केएल राहुल ने इस मैच में 58 बॉल में 79 रनों की पारी खेली, उन्होंने 5 छक्के ज़रूर उड़ाए लेकिन काफी डॉट बॉल भी खेलीं. यही कारण रहा कि लखनऊ के ऊपर आखिरी में रनों का प्रेशर बढ़ा, जिसे वह संभाल नहीं पाई.



गौतम गंभीर और केएल राहुल के बीच आई बातचीत पर लोगों ने इसके बाद ज़बरदस्त मीम्स बनाए. कुछ यूज़र्स ने लिखा कि गंभीर बता रहे हैं कि वो दो वर्ल्डकप जीत चुके हैं, लेकिन तुमसे एक आईपीएल भी नहीं जीता जा रहा है.

Krunal Pandya angry at Gautam Gambhir for including him in playing XI pic.twitter.com/1T1xYwVf6j — BCCI MEME (@bccimeme) May 26, 2022

KL Rahul might become the greatest cricketer after these stare from gambhir pic.twitter.com/97xQZeFR8x May 26, 2022



जबकि ट्विटर अकाउंट टुकटुक अकादमी ने लिखा कि गौतम गंभीर केएल राहुल को बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो हमारे लीजेंड हैं. ये अकाउंट उन बल्लेबाजों पर सटायर करता है जो टी-20 में भी धीमी बल्लेबाजी करते हैं. उसके अलावा कुछ यूज़र्स ने लिखा कि गंभीर बता रहे हैं कि तुमने मिस्बाह वाली हरकत कर दी. ऐसे ही कुछ मज़ेदार मीम्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

Eden Gardens crowd chanting "RCB! RCB!"



Gautam Gambhir: pic.twitter.com/tetu02egAY — Sagar (@sagarcasm) May 25, 2022

Gautam Gambhir to KL Rahul after the match. #RCBvsLSG pic.twitter.com/XU1SzVFgEv — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) May 25, 2022

Dear Gautam Gambhir mind your own business, stay away from him 😤😡

Leave KL Rahul alone and facilitate him with gifts and all...he is our proud future legend😌😎 #LSGvRCB pic.twitter.com/mcb3cbjzw4 — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) May 25, 2022

आपको बता दें कि एलिमिनेटर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 207 का स्कोर बनाया था, जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 193 का स्कोर बना पाई. बेंगलुरु की ओर से रजत पाटीदार ने 112 का स्कोर किया, वहीं लखनऊ की ओर से केएल राहुल ने 79 और दीपक हुड्डा ने 46 रनों की पारी खेली.