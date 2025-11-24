ऑस्ट्रेलिया दौरे से इतनी बदल गई टीम इंडिया! ये 4 धुरंधर बाहर, वनडे स्क्वॉड में इन सितारों की जोरदार एंट्री

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 नवंबर से होने जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा 23 नवंबर (रविवार) को हुई. इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी केएल राहुल संभालते नजर आएंगे. नियमित कप्तान शुभमन गिल नेक इंजरी के चलते सेलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं थे, वहीं श्रेयस अय्यर भी इंजरी के कारण अभी कुछ महीनों तक क्रिकेटिंग एक्शन से दूर रहने वाले हैं. इसी वजह से विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है.

भारतीय टीम ने आखिरी ओडीआई सीरीज पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती खेली थी. तब शुभमन गिल अगुवाई में टीम इंडिया को तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे टीम का हिस्सा रहे चार खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी ओडीआई सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे.

KL Rahul takes charge for India’s ODI series against South Africa 🙌#INDvSA | More ➡️ https://t.co/YeowRnTcGE pic.twitter.com/XVDjqdEEHx — ICC (@ICC) November 23, 2025

इनमें शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज शामिल हैं. शुभमन और श्रेयस का चोट के चलते बाहर रहना तय था. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत रेस्ट दिया गया है. जबकि बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ड्रॉप हुए.

ऋतुराज-तिलक की लंबे समय बाद वापसी

इन चारों के स्थान पर ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा और ऋषभ पंत को वनडे टीम में चुना गया है. ऋतुराज ने भारत के लिए आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला 19 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही गकेबरहा में खेला था. जबकि तिलक वर्मा भी अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला 21 दिसंबर 2023 को इसी टीम के खिलाफ पार्ल में खेलने उतरे थे. अब दोनों खिलाड़ियों की लगभग 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है.

ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा की बात करें, तो दोनों आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के बाद पहली बार भारत की वनडे टीम में शामिल किए गए हैं. हालांकि पंत को चैम्पियंस ट्रॉफी में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. पंत सेकेंड चॉइस विकेटकीपर के तौर पर वनडे टीम में चुने गए हैं. पंत का आखिरी ओडीआई मुकाबला 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो में था. बाकी के 11 खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी ओडीआई सीरीज का पार्ट थे.

केएल राहुल के लिए कप्तानी कोई नई चीज नहीं है. राहुल इससे पहले भी वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं. राहुल की कप्तानी में टीम इंडिया ने 12 में से 8 ओडीआई मुकाबले जीते. जबकि चार मैचों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और ध्रुव जुरेल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ऐसी थी भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, यशस्वी जायसवाल और अर्शदीप सिंह.

भारत vs साउथ अफ्रीका शेड्यूल

पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम

पहला टी20: 9 दिसंबर, कटक

दूसरा T20: 11 दिसंबर, मुल्लांपुर

तीसरा T20: 14 दिसंबर, धर्मशाला

चौथा T20: 17 दिसंबर, लखनऊ

पांचवां T20: 19 दिसंबर, अहमदाबाद

