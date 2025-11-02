ओपनिंग चली, मिडिल ऑर्डर धराशाई, नहीं बन पाए 300...टीम इंडिया से कहां हुई बैटिंग में चूक

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के खिताबी मुकाबले में रविवार (2 नवंबर) को भारत और साउथ अफ्रीका की टक्कर हुई है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मैच में साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वोलवार्ट ने टॉस जीता और पहले गेंदबजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम की शुरुआत जबरदस्त रही थी. स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 17.4 ओवर्स में 104 रनों की साझेदारी की. तब ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में कम से कम 300 रन तो जरूर बनाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 298 रन बना सकी. भारतीय टीम मिडिल ऑर्डर के लड़खड़ाने के चलते 300 का आंकड़ा नहीं छू सकी. भारतीय टीम की ओर से शेफाली वर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 7 चौके और दो छ्क्के की मदद से 78 गेंदों में 87 रन बनाए.

वहीं, स्मृति मंधाना ने भी अच्छी शुरुआत करते हुए 8 चौके की मदद से 58 बॉल पर 45 रनों का योगदान दिया. भारत की जैसे ही ओपनिंग साझेदारी टूटी, मोमेंटम गड़बड़ा गया. जेमिमा रोड्रिग्स (24), कप्तान हरमनप्रीत कौर (20) और अमनजोत कौर (12) बड़ी पारी नहीं खेल सकीं. इन तीनों में से कोई एक यदि बड़ी इनिंग्स खेलने में सफल होतीं, तो और बड़ा स्कोर बनता.

ऋचा घोष ने भी खेली तूफानी पारी

देखा जाए तो हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच चौथे विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई थी. कप्तान हरमन क्रीज पर जम गई थीं, लेकिन उनका आउट होना भारत के लिए बड़ा सेटबैक रहा. हरमन के आउट होने के बाद दीप्ति शर्मा ने जिम्मेदारी उठाते हुए शानदार बैटिंग की. दीप्ति ने 100 की स्ट्राइक रेट से 58 रन बनाए, जिसमें तीन चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा. ऋचा घोष ने 3 चौके और दो छक्के की मदद से 24 गेंदों पर 34 रन बनाकर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने का प्रयास किया.

भारत की ओर से कुल मिलाकर बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत तो दी, लेकिन बीच के ओवर्स में लय टूट गई. साउथ अफ्रीका के लिए आयाबोंगा खाका ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके. जबकि क्लो ट्रायोन, नॉनकुलुलेको म्लाबा ने भी एक-एक सफलता हासिल की.

फाइनल में भारतीय टीम की प्लेइंग XI: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर

फाइनल में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: लॉरा वोलवार्ट (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मारिजाने कैप, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसन, क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

