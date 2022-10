India Vs South Africa 2nd T20: कब शुरू होगा भारत-साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 आज, जानिए कहां-कैसे देख पाएंगे मैच

India Vs South Africa 2nd T20: भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. दूसरा टी20 मैच आज (2 अक्टूबर) को खेला जाएगा. भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले होने वाली यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. हाल ही में टीम इंडिया ने अपने घर में ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया है. अब साउथ अफ्रीका की बारी है. भारतीय टीम यदि दूसरा मैच जीतती है, तो सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी.

फैन्स के मन में यह सवाल जरूर होंगे कि यह दूसरा मैच कब और कहां खेला जाएगा. साथ ही इसे लाइव कहां देख सकेंगे. आइए जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब...

कब शुरू होगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच आज यानी रविवार (2 अक्टूबर) को खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच में टॉस 6.30 बजे होगा.

कहां खेला जाएगा भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच?

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

कहां लाइव देख पाएंगे भारत-साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा मैच?

भारत में टी20 मैच का प्रसारण स्टार नेटवर्क पर ही किया जाएगा. स्टार के अलग-अलग चैनल पर अलग-अलग भाषा में मैच का प्रसारण होगा. वहीं aajtak.in पर आप इस सीरीज से जुड़ी पूरी कवरेज देख सकते हैं.

