क्या 12-0 होगा स्कोर? पाकिस्तान को फिर रगड़ देने की बारी, क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत-PAK का आज बड़ा मैच

भारत और पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट मैदान पर आमने-सामने होने जा रहे हैं. लगातार चौथे संडे को भारत-पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है. इससे पिछले तीन मुकाबले एशिया कप 2025 में खेले गए थे. एशिया कप में भारतीय मेन्स टीम ने पाकिस्तान को तीन बार धूल चटाई थी. अब भारतीय महिला टीम की बारी है, जो पाकिस्तान को धूल चटाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

आईसीसी वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत vs पाकिस्तान का मुकाबला 5 अक्टूबर को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाना है. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले मुकाबले में श्रीलंका को परास्त किया था. अब वह इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में जीत दर्ज कर पाकिस्तान पर दबदबा कायम रखना चाहेगी.

वैसे भी भारतीय टीम ने वूमेन्स ओडीआई में पाकिस्तान के खिलाफ सभी 11 मुकाबले जीते हैं. अब स्कोर 12-0 भी हो सकता है बशर्ते कि इंद्रदेव भारतीय टीम का साथ दें. कोलंबो में शनिवार (4 अक्टूबर) को पूरे दिन बारिश होती रही, जिसके कारण श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच रद्द करना पड़ा. उस मुकाबले में टॉस तक नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा.

कोलंबो में कैसा रहेगा मौसम?

अब भारत-पाकिस्तान में भी बारिश का खलल पड़ने की संभावना है. accuweather.com की रिपोर्ट के अनुसार सुबह के समय कोलंबो में हल्की बारिश हो सकती है, जिसके चलते टॉस में देरी होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि इसके बाद दिन में बारिश होने की संभावना नहीं है, केवल बादल छाए रहेंगे.

फिर रात में बारिश की संभावना जताई गई है, तब शायद टीम लक्ष्य का पीछा कर रही होगी. अगर बारिश के चलते मैच धुलता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेंगे क्योंकि इस मुकाबले के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया है. भारतीय टीम कतई नहीं चाहेगी कि मैच धुले और वो मुकाबला जीत पूरे 2 अंक बटोरना चाहेगी.

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम का ड्रेनेज सिस्टम शानदार है, यहां के ग्राउंड स्टाफ बारिश की हल्की आहट मिलते ही पूरा मैदान मिनटों में कवर कर देते हैं. फिर बारिश थमते ही पानी को जल्द ही बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे खेल जल्दी शुरू हो जाता है. यहां की पिच बेहतर बल्लेबाजी के बेहतर मानी जाती है. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका मैच के लिए विकेट पर हल्की सूखी घास छोड़ी गई थी, ताकि गेंद को थोड़ी गति मिल सके. बल्लेबाजों को यहां खूब रन बनाने का मौका मिल सकता है, लेकिन गेंदबाजो को अपनी लेंथ पर नियंत्रण रखना होगा.

