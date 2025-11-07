क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत-पाकिस्तान की टक्कर होनी जा रही है. दोनों के बीच हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में 7 नवंबर (शुक्रवार) को मुकाबला खेला जाना है. इस मुकाबले में भारतीय टीम की अगुवाई विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक करेंगे. कार्तिक ने पिछले साल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी. यह ब्लॉकबस्टर मुकाबला मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में भारतीय समयानुसार दोपहर 1.05 से होना है.

और पढ़ें

भारतीय टीम में कप्तान दिनेश कार्तिक के अलावा स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिप्ली, अभिमन्यु मिथुन, रॉबिन उथप्पा, प्रियांक पांचाल और शाहबाद नदीम भी शामिल हैं. इनमें केवल प्रियांक पांचाल और भरत चिप्ली ही भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए थे. देखा जाए तो भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीम में वो खिलाड़ी शामिल हैं, जो घरेलू या इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरी तरह एक्टिव हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का टीवी पर सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 5 चैनल करेगा. वहीं फैनकोड (Fancode) ऐप और इसके वेबसाइट पर भी इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी. पाकिस्तानी टीम की कप्तानी इस मैच में अब्बास आफरीदी करने जा रहे हैं. 24 साल के आफरीदी ने पाकिस्तानी टीम के 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

Advertisement

टूर्नामेंट में कितनी टीमें भाग ले रही हैं?

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेट में भारत को पाकिस्तान और कुवैत के साथ ग्रुप-सी में रखा गया है. टूर्नामेंट में कुल 12 टीम्स भाग ले रही हैं, जिन्हें तीन-तीन के चार ग्रुप्स में बांटा गया है. ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपनी ग्रुप की टीम्स से एक-एक मुकाबला खेलेंगी. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी. क्वार्टर फाइनल मुकाबले शनिवार को खेले जाएंगे. वहीं सेमीफाइनल और फाइनल रविवार को आयोजित होने हैं.

हॉन्ग कॉन्ग सिक्सेस टूर्नामेंट का फॉर्मेट दिलचस्प है. प्रत्येक टीम में 6-6 प्लेयर्स होते हैं, साथ ही मैच 6-6 ओवर्स का होता है. सेमीफाइनल मुकाबले तक एक ओवर 6-6 गेंदों का होता है, लेकिन फाइनल में हर ओवर 8 गेंदों का होता है.फील्डिंग टीम में विकेटकीपर को छोड़कर बाकी खिलाड़ी को 1-1 ओवर की गेंदबाजी जरूर करनी होती है. यानी केवल एक खिलाड़ी 2 ओवर की गेंदबाजी करेगा.

नो-बॉल या वाइड होने पर बल्लेबाजी टीम को 1 रन अतिरिक्त मिलेगा और गेंद दोबारा फेंकी जाएगी. अगर 5 ओवर पूरे होने से पहले ही 5 विकेट गिर जाते हैं, तो आखिरी बचा हुआ बल्लेबाज अकेले खेलता रहेगा और वो हर बॉल पर स्ट्राइक लेगा. हालांकि उस बल्लेबाज को रनर मिलेगा. जब छठा विकेट गिर जाएगा, पारी खत्म मानी जाएगी. 50 रन बनाते ही बल्लेबाज रिटायर्ड हो जाएगा. वह बल्लेबाज बाद में वापस आ सकता है, लेकिन तभी जब उसके बाद वाले बल्लेबाज या तो आउट या रिटायर्ड हो जाएं.

Advertisement

भारतीय टीम: दिनेश कार्तिक (कप्तान), स्टुअर्ट बिन्नी, भरत चिपली, अभिमन्यु मिथुन, शाहबाज नदीम, प्रियांक पांचाल, रॉबिन उथप्पा.

पाकिस्तानी टीम: अब्बास आफरीदी (कप्तान), अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नफे, माज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद, शाहिद अजीज.

---- समाप्त ----