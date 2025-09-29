टेबल पीटते, PAK पर अंतिम प्रहार से पहले ही जोश... छा गया गुरु गंभीर का जुनूनी जश्न, VIDEO

एशिया कप 2025 के ऐतिहासिक फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से धूल चटा दी. इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 9वीं बार (वनडे और टी20 फॉर्मेट दोनों शामिल) एशिया कप जीत लिया. वैसे ये टी20 एशिया कप का तीसरा संस्करण था, जिसमें टीम इंडिय दो बार चैम्पियन बनी. इससे पहले 2016 के टी20 एशिया कप में भारतीय टीम विजेता रही थी.

खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का जज्बाती अंदाज सुर्खियों में रहा. गौतम को उनकी गंभीर और सख्त छवि के लिए जाना जाता है, लेकिन फाइनल के दौरान वो भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए. गौतम गंभीर ने जीत से पहले ही ऐसा रिएक्शन दिया, जो अब फैन्स के बीच छा चुका है.

दरअसल, मैच के आखिरी ओवर में जब तिलक वर्मा ने हारिस रऊफ की दूसरी गेंद को मिडविकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेजा, तो कैमरों ने गौतम गंभीर का रिएक्शन कैद कर लिया. गंभीर का जोश हाई था और वो खुशी के मारे ड्रेसिंग रूम में टेबल थपथपाते नजर आए. यह दुर्लभ नजारा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

तिलक वर्मा के तूफान में धराशायी हुआ पाकिस्तान

दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने भारत को जीत के लिए 147 रनों का टारगेट दिया था, जिसका पीछा करते हुए भारत की शुरुआत बेहद खराब रही. 20 रनों के स्कोर तक भारतीय टीम के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिसमें सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (5) का बड़ा विकेट भी शामिल था.

तीन विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा और संजू सैमसन (24 रन) ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की. फिर तिलक ने शिवम दुबे (33 रन) के साथ मिलकर मैच का रुख बदल दिया. अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 10 रनों की दरकार थी. तिलक ने हारिस रऊफ की दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर मैच को भारत की तरफ पूरी तरह मोड़ दिया.

फिर ओवर की चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई. तिलक वर्मा ने अपने इंटरनेशनल की की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हुए नाबाद 69 रन (53 गेंद, 3 चौके, 4 सिक्स) बनाए. इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम की शुरुआत दमदार रही और उसका स्कोर एक समय एक विकेट पर 113 रन था. लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवर्स में 146 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी.

