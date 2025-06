'जडेजा बाहर हों, कुलदीप को मिले मौका...', टीम इंडिया के पूर्व कोच की शुभमन ब्रिगेड को नसीहत

𝙋𝙞𝙣 𝙊𝙪𝙩! 🤼‍♂️



Why are Arshdeep Singh, Akash Deep & Morne Morkel wrestling in the nets 😲🤔#TeamIndia | #ENGvIND | @arshdeepsinghh | @mornemorkel65 pic.twitter.com/HG7RS0U3te