रोहित शर्मा ने हासिल की ये खास उपलब्धि, इस बल्लेबाज को छोड़ा पीछे

टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने एक और माइल स्टोन हासिल किया है. रोहित अब टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मैच में 64 रनों की पारी के दौरान रोहित ने यह उपलब्धि हासिल की.

रोहित के नाम अब 111 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 32.54 की औसत से 2864 रन हो गए हैं. उन्होंने 4 शतक और 22 अर्धशतक जमाए हैं. न्यूजीलैंड के ओपनर मार्टिन गप्टिल 2839 रन के साथ अब तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय कप्तान विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में पहले नंबर है. कोहली टी20 इंटरनेशनल में तीन हजार से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं.

An incredible knock from Hitman Rohit Sharma (64) comes to an end. He has provided a terrific platform for #TeamIndia. 👏🏾https://t.co/esxKh1iZRh #INDvENG @Paytm pic.twitter.com/LV3jbOVapn