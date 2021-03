Ind vs Eng: पंत की बल्लेबाजी पर फिदा हुए अंग्रेज, फ्लिंटॉफ बोले- Wow

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में शानदार शतक जड़ा. पंत ने 118 गेंदों में 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. अपनी इस पारी पंत ने 13 चौके और 2 छक्के लगाए. ऋषभ पंत की इस पारी की जमकर तारीफ हो रही है. इस धमाकेदारी पारी की सराहना भारत ही नहीं इंग्लैंड के भी क्रिकेटर कर रहे हैं.

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने पंत के उस शॉट को ट्वीट किया है, जो उन्होंने दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंद पर मारा था. बता दें कि पंत ने एंडरसन की गेंद पर शानदार रिवर्स स्वीप लगाया था. फ्लिंटॉफ ने उनके इस शॉट का वीडियो शेयर किया है और लिखा कि Wow.

वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी पंत की बल्लेबाजी की तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट किया कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बल्लेबाजी की जाती है. अपने डिफेंस पर विश्वास करो और सही समय पर अटैक करो.

This is the way to Bat in Test Cricket ... Calmness,clarity,trust in defence & attack at the right time ... Brilliant from @RishabhPant17 !! #INDvENG