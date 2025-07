ENG vs IND: 'खेल में थोड़ी गर्मी...', लॉर्ड्स टेस्ट में हो रही नोकझोंक पर क्या बोली इंग्लैंड टीम?

इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक का मानना है कि दुनियाभर में हो रहे फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट की वजह से क्रिकेट पहले की तुलना में ज्यादा दोस्ताना हो गया है. हालांकि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट में जो लगातार हल्की नोकझोंक हो रही है, उसने खेल में जरूरी प्रतिस्पर्धात्मक माहौल ला दिया है.

तीसरे टेस्ट में भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ियों के बीच शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है, लेकिन यह किसी तरह की कड़वाहट में नहीं बदला, जो कि खेल के लिए अच्छा है.

ट्रेस्कोथिक ने रविवार को चौथे दिन के खेल के बाद कहा, 'ऐसा प्रतिस्पर्धी माहौल होना निश्चित रूप से स्थिति को बेहतर बनाता है. यह सीरीज के माहौल को भी जीवंत करता है.'

ट्रेस्कोथिक ने उन्होंने आगे कहा, 'पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट थोड़ा ज्यादा दोस्ताना हो गया है क्योंकि खिलाड़ी दुनियाभर में फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट में एक साथ खेलते हैं. कभी-कभी खेल में थोड़ी गर्मी होना भी अच्छा होता है.'

