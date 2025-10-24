रोहित शर्मा की फॉर्म, हर्षित राणा का ऑलराउंड शो... टीम इंडिया सीरीज तो हार चुकी, लेकिन सामने आए ये पॉजिटिव पॉइंट

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हार झेलनी पड़ी. 23 अक्टूबर (गुरुवार) को एडिलेड ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को जीत के लिए 265 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 22 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया.

इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली. वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर (शनिवार) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाना है. ये मुकाबला जीतकर भारतीय टीम वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप होने से बचना चाहेगी.

The Men in Blue have touched down in Sydney focused, fired up, and ready to finish on a winning note. 🇮🇳🔥#AUSvIND, 3rd ODI 👉 SAT, 25th OCT, 8 AM! pic.twitter.com/MBNxO9m8Hn — Star Sports (@StarSportsIndia) October 24, 2025

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज हार चुकी है, लेकिन इसके बावजूद 'मेन इन ब्लू' के लिए कुछ सकारात्क चीजें भी देखने को मिली हैं. रोहित शर्मा पर्थ में अपने कमबैक मैच में सिर्फ 8 रन बना सके थे, लेकिन एडिलेड वनडे में उन्होंने 97 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली, जिसमें सात चौके और दो छक्के शामिल रहे.

रोहित शर्मा ने दिखाया पुराना अंदाज

इस इनिंग्स के दौरान रोहित शुरुआत में थोड़ संघर्ष करते दिखे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने अपनी लय पा ली. रोहित अपनी इनिंग्स के दूसरे भाग में पुराने रंग में दिखे और कुछ बड़े शॉट्स लगाए. रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अच्छा करने के इरादे से क्रीज पर उतरे हैं. एक बार रन आउट होने से बचने के लिए रोहित ने ड्राइव भी लगाई. रोहित ने संकेत दे दिए हैं कि वो वनडे क्रिकेट से अभी संन्यास लेने वाले नहीं हैं.

एडिलेड वनडे में तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया, जो भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है. हर्षित ने पहले बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते हुए 18 गेंदों पर नाबाद 24 रन बनाए. फिर उन्होंने 59 रन देकर दो विकेट चटकाए. हेड कोच गौतम गंभीर को हर्षित पर काफी भरोसा रहता है. हर्षित के टीम में चयन होने पर सवाल भी खड़े होते रहते हैं. लेकिन उन्होंने कम से कम इस मैच में तो खुद को साबित किया है. हर्षित यदि गेंद और बल्ले से अच्छा प्रदर्शन आने वाले मैचों में भी करते हैं, तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए सुखद होगा.

मौजूदा वनडे सीरीज में अक्षर पटेल ने भी ऑलराउंडर खेल दिखाया है. बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर ने रवींद्र जडेजा की कमी महसूस नहीं होने दी है. अक्षर ने पहले वनडे में 31 और दूसरे ओडीआई में 44 रन बनाए. दोनों मैचों में उन्हें केएल राहुल के ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा गया था और उन्होंने टीम को कतई निराश नहीं कया. अक्षर ने गेंदबाजी में भी ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए मौजूदा सीरीज में दो विकेट झटके हैं.

अर्शदीप-श्रेयस अय्यर भी छाए

खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया. श्रेयस फिलहाल भारतीय टीम के लिए एक ही फॉर्मेट खेल पा रहे हैं. एडिलेड वनडे में श्रेयस ने 61 रन बनाए और रोहित शर्मा संग 118 रनों की पार्टनरशिप की. उधर जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह ने दोनों मैचों में गेंद से प्रभावित किया और शुरुआती सफलताएं दिलाई.

ऑस्ट्रेलिया ने भले ही भारतीय टीम के खिलाफ वनडे सीरीज को अपने नाम कर लिया है. लेकिन रोहित शर्मा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने भारतीय फैन्स में उम्मीदों का नया संचार किया है.

