Women's WC: वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की पिक्चर साफ... टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी, नोट कर लें शेड्यूल

आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के मैच नंबर-26 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका से 7 विकेट से हरा दिया. 25 अक्टूबर (शनिवार) को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम हुए इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 98 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 16.5 ओवर्स में हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की जीत में स्पिनर अलाना किंग की अहम भूमिका रही, जिन्होंने 18 रन देकर सात विकेट झटके. इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अंकतालिका में पहला स्थान कब्जा लिया.

ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सात में 6 मुकाबले जीते और उसका एक मैच बेनतीजा रहा. ऑस्ट्रेलियाई टीम 13 अंकों के साथ शीर्ष पर रही. साउथ अफ्रीकी टीम के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करके टॉप पर आने का मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी. साउथ अफ्रीका 10 अंकों के साथ फिलहाल दूसरे स्थान पर है. लेकिन तीसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड यदि न्यूजीलैंड को अपने आखिरी लीग मुकाबले में हरा देता है तो अंग्रेजी टीम दूसरे नंबर पर आ जाएगी. फिलहाल इंग्लैंड 9 अंकों के साथ तीसरे और भारत 6 प्वाइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है.

साउथ अफ्रीका-ऑस्ट्रेलिया मैच की समाप्ति के साथ ही महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की पिक्चर पूरी तरह साफ हो गई. 29 अक्टूबर को गुवाहाटी में होने वाले पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना साउथ अफ्रीका से होगा. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 30 अक्टूबर को भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला जाएगा.

भारत का आखिरी लीग मैच बांग्लादेश से

यानी टेबल में पहले स्थान पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में चौथे स्थान पर रहने वाली टीम से टकराएगी. वहीं दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम अंतिम-चार में टकराएगी. भारतीय टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला 26 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलना है, उस मुकाबले में जीत हासिल करने पर भी भारतीय टीम चौथे नंबर पर रहेगी.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में कुल 8 टीम्स ने भाग लिया है. भारत, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहा है. वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीम्स अंतिम-चार में नहीं पहुंच सकीं. खिताबी मुकाबला 2 नवंबर को होना है.

वर्ल्ड कप में बाकी मैचों का शेड्यूल

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड, 26 अक्टूबर, विशाखापत्तनम

भारत बनाम बांग्लादेश- 26 अक्टूबर, नवी मुंबई

पहला सेमीफाइनल- 29 अक्टूबर, इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी

दूसरा सेमीफाइनल- 30 अक्टूबर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, नवी मुंबई

फाइनल- 2 नवंबर, नवी मुंबई

