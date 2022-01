U19 World Cup: सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये बनी पहली टीम, अब खिताबी जंग की शुरुआत

वेस्टइंडीज में खेले जा रहे ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर लीग सेमीफाइनल में पहुंचने वाली इंग्लैंड पहली टीम बन गई है. उसने साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. बेथेल ने पहले शानदार गेंदबाजी करके दक्षिण अफ्रीका को 209 रनों पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई. इसके बाद 88 रन बनाकर इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाया, जहां उसका सामना श्रीलंका या अफगानिस्तान से होगा.

दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए धीमी शुरुआत की. पारी का पहला चौका चौथे ओवर की पहली गेंद पर लगा. अगली गेंद पर जोशुआ बॉयडेन ने वेलेंटाइन किटिमे को आउट किया.

ब्रेविस की शानदार पारी, शतक से चूके

बॉयडेन ने सलामी बल्लेबाज एथान जॉन कनिंगघम के रूप में टूर्नामेंट का अपना 12वां विकेट लिया. दक्षिण अफ्रीका का स्कोर दो विकेट पर 21 रन था. इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस और गेहार्डस मारी ने पारी को संभालकर 55 रन जोड़े. ब्रेविस ने लगातार चौथे मैच में पचास से अधिक रन बनाए, लेकिन शतक से तीन रन से चूक गए. उनके आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने एक रन के भीतर तीन विकेट गंवा दिए. रेहान अहमद ने 48 रन देकर चार विकेट लिए.

England are through to the first Super League semi-final of the #U19CWC 2022 🎉



They defeat South Africa by six wickets. #ENGvSA | #U19CWC pic.twitter.com/hLaPYZvAoL