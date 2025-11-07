scorecardresearch
 

Feedback

ICC का बड़ा कदम... अब 10 टीमों का होगा महिला वनडे वर्ल्ड कप, अमोल मजूमदार को भी अहम जिम्मेदारी

भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीता था. भारतीय टीम की जीत में हेड कोच अमोल मजूमदार की अहम भूमिका रही. अमोल को अब आईसीसी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है.

Advertisement
X
भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था महिला वनडे वर्ल्ड कप (Photo: Reuters)
भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था महिला वनडे वर्ल्ड कप (Photo: Reuters)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की बैठक में इस खेल के वैश्विक विस्तार, विमेंस क्रिकेट को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं. आईसीसी की मीटिंग में सबसे बड़ा फोकस महिला क्रिकेट के विकास पर रहा. आईसीसी का मानना है कि भारत और श्रीलंका में खेले गए विश्व कप 2025 के जरिए महिला क्रिकेट अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है.

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को स्टेडियमों में करीब 3 लाख दर्शकों ने लाइव देखा, जो विमेंस क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ. केवल भारत में ही लगभग 50 करोड़ दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को टीवी और डिजिटल माध्यमों के माध्यम से देखा. दर्शकों की संख्या और लोकप्रियता को देखते हुए आईसीसी ने फैसला लिया कि महिला विश्व कप 2029 में अब 8 नहीं, बल्कि 10 टीमें हिस्सा लेंगी. हालिया वर्ल्ड कप में महज 8 टीमों ने भाग लिया था.

क्रिकेट के सर्वोच्चा संस्था की ओर से आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, 'आईसीसी बोर्ड महिला वर्ल्ड कप की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है. टूर्नामेंट के अगले संस्करण को 10 टीमों (2025 में 8 टीमों से) तक विस्तारित करने पर सहमति बन गई है.' आईसीसी ने यह भी पुष्टि की कि लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में छह-छह क्रिकेट टीमें शामिल होंगी. इस दौरान दोनों वर्गों को मिलाकर कुल 28 मैच होंगे. ये मुकाबले टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Harmanpreet Kaur and Laura Wolvaardt
विमेंस वर्ल्ड कप में टूटे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड, फाइनल को इतने करोड़ लोगों ने देखा 
Jemimah Rodgrious
President Murmu के सामने भावुक हुईं Jemimah Rodrigues! 
Pratika Rawal with PM Narendra Modi
Exclusive: प्रतीका को PM मोदी के इवेंट से पहले मिला था वर्ल्ड कप मेडल, प‍िता ने बताई सच्चाई 
वर्ल्ड कप जीतकर लौटीं पंजाब की बेटियां हरलीन-अमनजोत, हुआ ग्रैंड वेलकम, देखें  
WPL 2026
WPL में भी खुली इन महिला क्रिकेटर्स की किस्मत, कौन हुआ र‍िटेन... ये 4 स्टार प्लेयर र‍िलीज 
Advertisement

विमेंस क्रिकेट समिति इनकी एंट्री
आईसीसी की महिला क्रिकेट समिति में कुछ नए सदस्यों की एंट्री हुई है. इनमें मिताली राज (भारत), अमोल मजूमदार  (भारत), चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड), बेन सॉयर (ऑस्ट्रेलिया), एश्ले डी सिल्वा (श्रीलंका) और साला स्टेला सियाले-वेया (समोआ) के नाम शामिल हैं. अमोल मजूमदार की ही कोचिंग में भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 जीता था.

आईसीसी ने बताया कि क्रिकेट को वैश्विक मल्टी-स्पोर्ट प्लेटफॉर्म पर भी मजबूत किया जा रहा है. आने वाले वर्षों में क्रिकेट एशियन गेम्स (2026), अफ्रीकन गेम्स (2027) और पैन-अमेरिकन गेम्स (2027) और लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 का हिस्सा रहने जा रहा है. एशियन गेम्स जापान, अफ्रीकन गेम्स काहिरा और पैन अमेरिकन गेम्स लीमा में आयोजित होने हैं.

आईसीसी ने क्रिकेट वीडियो गेम बनाने के लिए ग्लोबल कंपनियों को आमंत्रण (ITT) जारी करने की मंजूरी दी. इससे क्रिकेट को ई-स्पोर्ट्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट में और विस्तार मिलेगा. साथ ही, आईसीसी अब एआई आधारित फैन-एंगेजमेंट और डेटा आधारित स्पोर्ट्स इनसाइट्स पर भी काम करेगा. आईसीसी ने एसोसिएट देशों के लिए फंड 10 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया है, ताकि उन देशों में घरेलू क्रिकेट संरचना मजबूत होने के साथ-साथ खिलाड़ियों का विकास हो.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement