मोहसिन नकवी से एशिया कप ट्रॉफी वापस लेने की तैयारी! BCCI की शिकायत पर ICC ने दिया दखल

सूत्रों के मुताबिक, BCCI ने ICC बैठक में नकवी के पास ट्रॉफी होने का मुद्दा उठाया. ICC बोर्ड के सभी सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान विश्व क्रिकेट के लिए बेहद अहम हैं और उन्हें आपसी सहमति से इस मसले को सुलझाना चाहिए.

एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर BCCI ने ICC में उठाया मुद्दा (Photo-ITG)
एशिया कप ट्रॉफी विवाद को लेकर BCCI ने ICC में उठाया मुद्दा (Photo-ITG)

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को लेकर चल रहे विवाद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के समक्ष उठाया. दुबई में शुक्रवार को हुई ICC बोर्ड की बैठक के दौरान, जहां महिला विश्व कप विस्तार और ओलंपिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, वहीं इस अनसुलझे मुद्दे ने भी सबका ध्यान खींचा.

दरअसल, 28 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 फाइनल में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने सलमान आगा की अगुआई वाली पाकिस्तान टीम को पांच विकेट से हराकर अपना नौवां एशिया कप खिताब जीता था.

लेकिन मैच के बाद ट्रॉफी वितरण के दौरान भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए और तब से यह मामला अटका हुआ है.

कमेटी का गठन

सूत्रों के मुताबिक, बीसीसीआई ने आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाया. आईसीसी बोर्ड के सदस्यों ने माना कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही विश्व क्रिकेट के लिए बेहद अहम हैं और विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए.

आईसीसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की है, जो जल्द ही समाधान निकालने पर काम करेगी ताकि एशिया कप ट्रॉफी भारत को ससम्मान सौंपी जा सके.

हालांकि, यह मुद्दा बैठक के आधिकारिक एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए इस पर कोई आधिकारिक मिनट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए.

2029 के वर्ल्ड कप में खलेंगी 10 टीमें

इसी बैठक में महिला क्रिकेट को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ. 2029 का महिला वनडे विश्व कप अब 10 टीमों के साथ खेला जाएगा, जबकि अभी इसमें 8 टीमें हिस्सा लेती हैं. यह फैसला भारत में हुई ऐतिहासिक महिला वर्ल्ड कप की सफलता के बाद लिया गया है, जहां करीब 3 लाख दर्शकों ने मैच स्टेडियम में देखे और रिकॉर्ड 500 मिलियन दर्शकों ने टीवी पर मैच देखा.

