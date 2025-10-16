ICC Women's World Cup 2025: इंग्लैंड से धुला मैच, अब वर्ल्ड कप में कैसे बचेगी पाकिस्तान की उम्मीद? जानिए सेमीफाइनल का पूरा गणित

कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में बुधवार (15 अक्टूबर) को खेले गए महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के मुकाबले में बारिश ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. इंग्लैंड के खिलाफ यह पाकिस्तान का चौथा लीग मैच था, जो 31 ओवर प्रति पारी का कर दिया गया था. इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 133 रन बनाए. जवाब में पाकिस्तान ने शानदार शुरुआत करते हुए बिना विकेट खोए 6.4 ओवरों में 34 रन बना लिए थे. टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन तभी बारिश दोबारा आ गई और मैच रद्द करना पड़ा. दोनों टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा.

यह एक अंक पाकिस्तान के लिए टूर्नामेंट का पहला था, लेकिन इसके बावजूद ‘वुमन इन ग्रीन’ अंकतालिका में सबसे नीचे बनी हुई हैं. इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ यह नतीजा पाकिस्तान के लिए राहत भरा था, मगर सेमीफाइनल की रेस में इससे बहुत मदद नहीं मिली.

... पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट में जीवित

गणितीय तौर पर पाकिस्तान अभी भी टूर्नामेंट में जीवित है, लेकिन अब उसका भाग्य पूरी तरह उसके हाथ में नहीं है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को अपने बचे तीनों मैच जीतने होंगे- न्यूजीलैंड (18 अक्टूबर), दक्षिण अफ्रीका (21 अक्टूबर) और श्रीलंका (24 अक्टूबर) के खिलाफ. इसके अलावा उसे बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा.

अगर पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीत लेता है तो उसके कुल 7 अंक होंगे. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहले ही 7 अंकों तक पहुंच चुके हैं और 22 अक्टूबर को दोनों के बीच मुकाबला होना है, जिसका मतलब है कि उनमें से एक टीम के अंक 7 से अधिक हो जाएंगे. यानी पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर नहीं आ सकता.

पाकिस्तान अधिकतम दूसरे स्थान तक पहुंच सकता है, वह भी तभी जब इंग्लैंड अपने बाकी सभी मैच हारे और भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश में से कोई भी टीम एक से ज्यादा मैच न जीते. यह संभावना बेहद कम है.

सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान अपने बचे हुए तीन मुकाबलों में से एक भी मैच हारता है, तो वह स्वतः ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगा. ऐसे में इंग्लैंड से धुले मैच ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंक खोए, बल्कि उसके वर्ल्ड कप अभियान को लगभग समाप्ति की ओर धकेल दिया है. अब टीम को अपने प्रदर्शन के साथ-साथ किस्मत के सहारे की भी सख्त जरूरत है.

---- समाप्त ----