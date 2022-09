Kinchit Shah proposing Girlfriend: मैच हारे, पर हॉन्ग कॉन्ग के किंचित शाह ने जीत लिया दिल, स्टेडियम में गर्लफ्रेंड को किया प्रपोज

Kinchit Shah proposing Girlfriend: एशिया कप 2022 में भारतीय टीम ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है. बुधवार को दुबई स्टेडियम में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मैच खेला गया था. टीम इंडिया ने टूर्नामेंट के अपने इस दूसरे मैच को 40 रनों के अंतर से जीत लिया. इस हार के बाद हॉन्ग कॉन्ग के एक खिलाड़ी ने एक ऐसा काम किया, जिसे देख सभी खुश हो गए.

हॉन्ग कॉन्ग के लिए खेलने वाले भारतीय मूल के किंचित शाह ने मैच हारने के बाद स्टेडियम में दर्शकों के बीच बैठी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया. यह वाकया देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान तो हुए ही, साथ ही खुश भी हो गए.

इस तरह किंचित ने किया प्रपोज

IND vs HKG Asaia Cup: सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी के कायल हुए विराट कोहली, सिर झुकाकर किया सलाम

Ind Vs Hkg Asia Cup 2022: हॉन्ग कॉन्ग को रौंद सुपर-4 में पहुंची टीम इंडिया, पाकिस्तान से जंग लगभग पक्की

किंचित शाह टीम की जर्सी में ही मैच के तुरंत बाद दर्शकों के बीच पहुंच गए थे. यहां लोग हैरान हुए. तभी एक लड़की के पास जाकर किंचित ने अपने घुटनों पर बैठकर और हाथ में रिंग लेकर उसे प्रपोज कर दिया. फुल व्हॉइट ड्रेस में खड़ी वह लड़की काफी खुश हुई. उसने तुरंत ही हां भी कर दिया. इसके बाद किंचित ने उसे रिंक पहनाई और अपना बना लिया.

इस तरह किंचित ने गर्लफ्रेंड के साथ वहां मौजूद लोगों का भी दिल जीत लिया. इस सीन को बिग स्क्रीन के जरिए कमेंटेटर गौतम गंभीर, संजय बांगड़ और शो होस्ट जतिन सप्रू भी देख रहे थे. इस सीन को देखकर पूरी हॉन्ग कॉन्ग टीम उत्साह से तालियां बजा रही थी.

Hong Kong player proposing to his GF post India 🇮🇳 vs Hong Kong 🇭🇰 match… pic.twitter.com/b0FIWJd0h4