Hardik Pandya: शादी टूटी, IPL में हुए ट्रोल... फिर अपने एक ओवर से टीम इंडिया को बना दिया वर्ल्ड चैम्पियन

साल 2024... हार्दिक पंड्या के लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा था. एक ओर उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया, वहीं दूसरी ओर उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लगातार ट्रोल किया गया. लेकिन इन सबके बावजूद हार्दिक ने हार नहीं मानी. हार्दिक ने भारतीय टीम के लिए गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन कर फैन्स के दिलों में जगह बनाई.

हार्दिक पंड्या 11 (अक्टूबर) को 32 साल के हो गए. हार्दिक फिलहाल चोट के कारण क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. वो ऑस्ट्रेलिया दौरे को भी मिस करने वाले हैं, जहां भारतीय टीम तीन वनडे और पांच टी20 मुकाबले खेलने जा रही है. उम्मीद है कि हार्दिक साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पर होने वाले वनडे और टी20 मैचों के लिए फिट हो जाएंगे.

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने अपने करियर में कुछ यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसी गेंदबाजी की, वो फैन्स के जेहन में बच चुकी है. 29 जून 2024 को ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में हुए उस खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराकर खिताब जीता था.

आखिरी ओवर में कर दिया था कमाल

तब मैच का आखिरी ओवर हार्दिक पंड्या ही करने आए थे, जहां उन्होंने विपक्षी टीम को जीत के लिए जरूरी 16 रन नहीं बनाने दिए थे. हार्दिक ने उस ओवर में डेविड मिलर और कगिसो रबाडा के विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की. दबाव भरे उस ओवर में हार्दिक ने ना केवल विकेट लिए, बल्कि टीम इंडिया को 17 साल बाद टी20 विश्व कप चैम्पियन बना दिया. उसी मुकाबले में हार्दिक ने खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को भी आउट किया था.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बीच ही हार्दिक पंड्या की निजी जिंदगी में भी भूचाल आ गया था. हार्दिक और नताशा स्टेनकोविक ने 4 साल के रिश्ते को तोड़ने का फैसला किया था. दोनों ने तलाक की आधिकारिक घोषणा टी20 वर्ल्ड कप के बाद 18 जुलाई को की थी. निजी जीवन की उथल-पुथल के बावजूद हार्दिक ने मैदान पर खुद को संभाले रखा. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा प्रदर्शन किया कि आलोचक भी उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए. टी20 वर्ल्ड कप में उनका योगदान टीम इंडिया को चैम्पियन बनाने में निर्णायक साबित हुआ.

हार्दिक पंड्या के लिए ये सब आसान नहीं था. आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले जब हार्दिक को रोहित शर्मा की जगह मुंबई इंडियंस (MI) का कप्तान बनाया गया, तो फैन्स नाराज हो गए. मैदान पर उनकी हूटिंग की गई. मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी उस सीजन खराब रहा, जिसके चलते हार्दिक को जमकर ट्रोल किया गया.

इन सब चीजों को दूर रखते हुए हार्दिक पंड्या ने अपने खेल से जवाब दिया, जो काफी प्रेरणादायक है. टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद हार्दिक भावुक हो गए थे. हार्दिक ने कहा था, मैं गरिमा में विश्वास करता हूं. बहुत लोगों ने बातें कहीं, जिन्होंने मुझे ठीक से जाना भी नहीं था. मैंने हमेशा सीखा है कि जवाब शब्दों से नहीं, हालात से देना चाहिए. बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, जरूरी है कि आप गरिमा बनाए रखें.'

हार्दिक पंड्या ने टीम इंडिया के लिए अब तक 11 टेस्ट, 94 ओडीआई और 120 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. टेस्ट मैचों में उन्होंने 31.29 की औसत से 532 रन बनाए, साथ ही 17 विकेट भी चटकाए हैं. वहीं हार्दिक ने ओडीआई मैचों में 32.82 के एवरेज से 1904 रन बनाए और 35.50 की औसत से 91 विकेट लिए. जबकि टी20 इंटरनेशनल मैचों में उनके नाम पर 1860 रन (27.35 औसत) और 98 विकेट (26.58 एवरेज) दर्ज हैं.

हार्दिक पंड्या ने यह साबित कर दिया कि सच्चे चैम्पियन वो नहीं होते जो सिर्फ जीतते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जीवन में मुश्किलों से उबरकर दोबारा उठ खड़े होते हैं.

