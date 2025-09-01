'18 साल पहले जो हुआ...', ललित मोदी पर भड़के हरभजन सिंह, 'थप्पड़कांड' का वीडियो किया था लीक

दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व कमिश्वर ललित मोदी पर निशाना साधा है. ललित मोदी ने हाल ही में आईपीएल 2008 के 'थप्पड़कांड' का वीडियो सार्वजनिक कर दिया था. यह वही घटना थी, जिसमें हरभजन ने श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था. वो घटना मोहाली में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच हुए मैच के बाद हुई थी. तब हरभजन मुंबई इंडियंस और श्रीसंत किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा थे.

उस समय इस विवाद ने क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी और हरभजन सिंह को पूरे सीजन से बैन कर दिया गया था. हालांकि तब इस घटना को ब्रॉडकास्टर ने लाइव प्रसारण में नहीं दिखाया था. जब यह घटना हुई, उस दौरान विज्ञापन ब्रेक चल रहा था. जब दोबारा लाइव कवरेज शुरू हुआ तो श्रीसंत रोते हुए दिखाई दिए थे. अब, इतने सालों बाद जब अनदेखा वीडियो ललित मोदी ने जारी किया तो हरभजन आगबूबला हो गए.

One of the wildest moments in IPL history, Unseen footage of the Bhajji–Sreesanth slapgate that never been aired#IPL pic.twitter.com/E9Ux8bodOW — Vishal (@Fanpointofviews) August 29, 2025

हरभजन सिंह ने इंस्टेंट बॉलीवुड से बातचीत में कहा, 'जिस तरह वो वीडियो लीक हुआ, वो सरासर गलत है. ऐसा नहीं होना चाहिए था. इसके पीछे उनका (ललित मोदी) कोई स्वार्थ रहा होगा. 18 साल पहले जो हुआ, उसे लोग भूल चुके थे. अब इसे फिर से याद दिलाया जा रहा है.'

हरभजन सिंह ने माना कि यह उनकी गलती थी और वह इस घटना को लेकर शर्मिंदा हैं. उन्होंने कहा, 'जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे पछतावा है. खेल में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है. इंसान गलतियां करता है, मैंने भी की. मैंने कई बार कहा है कि यह मेरी गलती थी और मुझे अफसोस है. मैंने भगवान गणेश से प्रार्थना की है कि अगर दोबारा कोई गलती करूं तो मुझे माफ कर दें.'

हरभजन सिंह और एस. श्रीसंत दोनों ने इस घटना को पीछे छोड़ दिया है. दोनों आगे चलकर भी भारतीय टीम में एक साथ खेले. दोनों 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे. रिटायरमेंट के बाद भी दोनों ने दोस्ताना रिश्ता बनाए रखा है और लीजेंड्स लीग्स में साथ खेल चुके हैं. पूरे मामले को लेकर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने भी ललित मोदी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए वीडियो जारी करके भावनाओं को चोट पहुंचाई है.

