Happy Birthday: टीम इंडिया के इन पांच सितारों का बर्थडे आज, टी-20 WC विनर भी शामिल

6 दिसंबर का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास है. टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में परचम लहराने वाले पांच खिलाड़ियों का आज जन्मदिन है. इनमें से 3 खिलाड़ी तो ऐसे हैं, जो टीम इंडिया के नियमित सदस्य हैं, वहीं एक लंबे अरसे से टीम से बाहर है. साथ ही एक धुरंधर इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. छह दिसंबर को जन्मदिन वाले इन पांच खिलाड़ियों में रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, श्रेयस अय्यर, करुण नायर और आरपी सिंह के नाम शामिल हैं.

रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा आज 33 साल के हो गए. 6 दिसंबर 1988 को सौराष्ट्र में जन्मे रवींद्र जडेजा ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2009 में श्रीलंका के खिलाफ की थी. जडेजा अब तक 168 वनडे इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 32.58 की औसत से 2411 रन बनाए हैं. वनडे इंटरनेशनल में जडेजा के बल्ले से 13 अर्धशतक निकले हैं.

बाएं हाथ के स्पिनर जडेजा ने वनडे इंटरनेशनल में 188 विकेट चटकाए हैं और 36 रन देकर 5 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन रहा है. वहीं 57 टेस्ट मैचों में जडेजा ने 232 विकेट झटके हैं और उनका बेस्ट बॉलिंग विश्लेषण 48 रन देकर 7 विकेट रहा है. टेस्ट क्रिकेट में जडेजा ने 33.76 की एवरेज से 2195 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और 17 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा जडेजा के नाम 55 टी20 इंटरनेशनल में 256 रन बनाने के अलावा 46 विकेट दर्ज हैं.

Super happy birthday to the 🦁 who is everywhere #Yellove is! Let the magic keep ♾️ing! 🥳#SuperBirthday #WhistlePodu 💛 @imjadeja pic.twitter.com/n83AIz4Pfi — Chennai Super Kings - Mask P😷du Whistle P🥳du! (@ChennaiIPL) December 5, 2021

जसप्रीत बुमराह: भारतीय तेज गेंदबाजी यूनिट की जान कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह आज 28 साल के हो गए. 6 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में जन्मे बुमराह भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में शिरकत करते हैं. बुमराह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं उनका सबसे बड़ा हथियार सटीक यॉर्कर है, जिससे वह बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर हैं. बुमराह 67 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 25.33 की एवरेज से 108 विकेट ले चुके हैं. वहीं 55 टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 19.54 की औसत से 66 विकेट अपने नाम किए हैं. 24 टेस्ट मैचों बुमराह ने 22.79 की औसत से 101 विकेट निकाले हैं.

श्रेयस अय्यर: मुंबई का यह बल्लेबाज आज 27 साल का हो गया. अय्यर टीम इंडिया के टी20 और वनडे सेटअप का एक अहम हिस्सा हैं. प्रथम श्रेणी में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपना टेस्ट डेब्यू करने का भी मौका मिला है. इसका पूरा फायदा उठाते हुए अय्यर ने डेब्यू टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़ दिया था. कानपुर टेस्ट में डेब्यू से पहले श्रेयस ने 54 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे. इस दौरान उन्होंने 52.18 की औसत से 4,592 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 23 अर्धशतक निकले. अय्यर के नाम 22 वनडे इंटरनेशनल में 813 रन एवं 32 टी20 इंटरनेशनल में 580 रन दर्ज हैं.

करुण नायर: जोधपुर में जन्मे करुण नायर मूलत: कर्नाटक के हैं. वह आज 30 साल के हो गए. करुण नायर टेस्ट क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग के बाद तिहरा शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं. हालांकि उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले और 2017 के बाद से वह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. उन्होंने अपने करियर के तीसरे ही टेस्ट मैच में तिहरा शतक जड़ा था. लेकिन उसके बाद से वह अब तक वह तीन ही टेस्ट मैच खेल पाए हैं. नायर के नाम छह टेस्ट मैचों में 62.33 की औसत से 374 रन दर्ज हैं. इसके अलावा उन्होंने दो वनडे इंटरनेशनल में भी शिरकत किया है, जिसमें उन्होंने कुल 46 रन बनाए हैं.

Here's wishing @karun126 - only the second #TeamIndia batter to score a Test triple hundred - a very happy birthday. 👏 🎂 pic.twitter.com/FzKX3mELGf — BCCI (@BCCI) December 6, 2021

आरपी सिंह: रायबरेली में जन्मे आरपी सिंह आज 36 साल के हो गए. उत्तर प्रदेश के इस तेज गेंदबाज ने धमाकेदार अंदाज में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी. आरपी को 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला. वह अपने पहले ही मैच में 'मैन ऑफ द' मैच रहे. 2007 में पहले टी-20 वर्ल्ड कप में भारत को चैम्पियन बनाने में आरपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी.



Here's wishing @rpsingh, 2007 World T20-winner and present member of BCCI's Cricket Advisory Committee, a very happy birthday. 🎂 👏 pic.twitter.com/gORC7ZinPP — BCCI (@BCCI) December 6, 2021

आरपी ने 14 टेस्ट मैचों में 40 विकेट चटकाए. पारी में उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी- 5/59 रही. इसके अलावा 58 वनडे में उन्होंने 69 विकेट झटके. जबकि 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 15 विकेट झटके हैं.