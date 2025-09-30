गुवाहाटी में आज वर्ल्ड कप ओपनर... पंडालों से स्टेडियम तक क्रिकेट की धूम

Women's World Cup 2025 का पहला मुकाबला गुवाहाटी में होने जा रहा है, जिसमें भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने होगी. शहर इसके लिए पुूरा तरह तैयार है. एयरपोर्ट से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तक, हर कोने में मैचों की होर्डिंग्स नजर आ रही हैं. यह गुवाहाटी का पहला Women's ODI मैच होने के साथ-साथ देश में दशकों बाद वर्ल्ड कप की मेजबानी का प्रतीक भी है. यह मैच गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में आज (30 सितंबर) दोपहर बाद 3.00 से खेला जाएगा.

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भारतीय टीम के श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच से पहले कहा, ‘हमारे लिए जीतने का मौका काफी ज्यादा है. मैं यह सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि हमें घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा.' भारत ने पिछले टी20 वर्ल्ड कप के बाद से ही 50 ओवरों के क्रिकेट पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. टीम ने इस दौरान कई बार 300 से अधिक रन बनाकर जीत दर्ज की. इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है.

शहर में उत्साह का माहौल है, लेकिन इस साल यह उत्सव थोड़ा शांत है. असम के लोकप्रिय बॉलीवुड सिंगर ज़ुबीन गर्ग का निधन केवल 10 दिन पहले हुआ है. ACA स्टेडियम की बाहरी दीवार पर उनके लिए श्रद्धांजलि पोस्टर लगे हैं, जबकि पास ही देवजीत सैकिया के BCCI ऑनररी सेक्रेटरी बनने के जश्न वाले पोस्टर्स भी हैं.

आज वर्ल्ड कप ओपनर, टीम इंडिया तैयार. (Photo, Getty)

क्रिकेट और स्थानीय संस्कृति एक-दूसरे में घुलते नजर आ रहे हैं. पंडालों में जुटी भीड़ धीरे-धीरे क्रिकेट प्रेमियों में बदल रही है. स्टेडियम में सुरक्षा कड़ी है और अंतिम मिनट की तैयारियां पूरी हो रही हैं.

टीमों की तैयारी भी दर्शकों का ध्यान खींच रही है. श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू उत्साहित और नई ऊर्जा के साथ मैदान में हैं, जबकि भारत की हरमनप्रीत कौर अनुभव के साथ मैदान में नजर आईं. अफगानिस्तान महिला टीम की उपस्थिति भी खेल की गंभीरता और संघर्ष की याद दिला रही है.

विशेषज्ञों का कहना है कि यह ओपनर सिर्फ प्रारंभ नहीं, बल्कि अधूरी कहानियों और चुनौतियों का सामना करने का अवसर भी है. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को उम्मीद है कि मंगलवार से भारत में शुरू हो रहा वनडे वर्ल्ड कप देश में महिला क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा. भारतीय महिला टीम के 2017 में इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने से इस खेल को एक बड़ा बढ़ावा मिला था. भारतीय महिला टीम हालांकि अब भी वैश्विक ट्रॉफी से दूर है.

