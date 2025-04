Sai Sudharsan, GT vs RR IPL 2025: साई सुदर्शन ने रचा इतिहास, गेल- कोहली भी नहीं कर सके हैं ये कमाल, राजस्थान को बल्ले से रुलाया

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में 23वां मैच गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. इस मैच में टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था. गुजरात की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो एक बार फिर साई सुदर्शन टच में दिखे. साई सुदर्शन ने 82 रनों की आतिशी पारी खेली. 53 गेंदों में सुदर्शन ने 3 छक्के और 8 चौके लगाए. उनकी इस पारी के दम पर गुजरात ने 217 रन बनाए.

वहीं उनकी यह पारी मैच में एक्स फैक्टर भी बनी. इस वजह से गुजरात की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया. राजस्थान की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 19.2 ओवर्स में 159 रनों पर लुढ़क गई. इस जीत के साथ गुजरात की टीम प्वाइंट्स टेबल में 5 मैचों में 4 जीत और 1 हार के साथ टॉप पर है. वहीं राजस्थान की टीम अब 5 मैचों में 2 जीत और 3 हार के साथ सातवें नंबर पर है.



फुल पैसा वसूल खिलाड़ी हैं सुदर्शन

गुजरात की टीम ने 8.50 करोड़ की कीमत में साई सुदर्शन को इस सीजन के लिए रिटेन किया था. हर मुकाबले में वो शानदार दिखे हैं. आईपीएल में उन्होंने ऐसा कीर्तिमान रचा है जो क्रिस गेल और मैथ्यू हेडन भी नहीं कर सके हैं. आईपीएल की शुरुआती 30 पारियों में रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में साई दूसरे नंबर पर आते हैं. उनसे आगे केवल शॉन मार्श ही हैं.

पहली 30 आईपीएल पारियों के बाद सबसे ज़्यादा रन

1338- शॉन मार्श (औसत: 53.52)

1307 - साई सुदर्शन (औसत: 48.40)

1141 - क्रिस गेल (औसत: 43.88)

1096 - केन विलियमसन (औसत: 43.84)

1082 - मैथ्यू हेडन (औसत: 38.64)



अहमदाबाद में कमाल के आंकड़े

साई सुदर्शन ने घरेलू मैदान अहमदाबाद में 15 मैच खेले हैं. जिसमें उन्होंने 822 रन बनाए हैं. औसत 156 का रहा है. इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक और एक शतक आया है.

