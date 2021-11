Gautam Gambhir Vs Navjot Singh Sidhu: ‘अपने बेटा-बेटी को भेजो बॉर्डर, तब बोलना आतंकी देश के प्रमुख को भाई’, सिद्धू पर भड़के गंभीर

Gautam Gambhir reaction on Navjot Singh Sidhu: पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना 'बड़ा भाई' बताया.

इसी बयान पर अब भारत में बवाल हो गया है. पूर्व क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने अब इस विवाद को लेकर तीखा कमेंट किया है.

गौतम गंभीर ने शनिवार शाम को ट्वीट कर लिखा कि अपने बेटा या बेटी को बॉर्डर पर भेजो और तब किसी आतंकी देश के प्रमुख को बड़ा भाई बोलो.

Send ur son or daughter to the border & then call a terrorist state head ur big brother! #Disgusting #Spineless

जाहिर है कि गौतम गंभीर ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ है कि उनका निशाना कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ही थे.

दिलचस्प बात ये है कि इस विवाद को लेकर जो ये बयानबाजी हुई है, उसमें तीनों पूर्व क्रिकेटर ही मुख्य किरदार हैं. इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और अपने मुल्क को वर्ल्डकप जिता चुके हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू भी पूर्व क्रिकेटर हैं, जो लंबे वक्त से राजनीति में एक्टिव हैं. वहीं, गौतम गंभीर भी 2011 वर्ल्डकप विनर टीम के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने बाद में राजनीति ज्वाइन की और अब दिल्ली से सांसद हैं.

Rahul Gandhi’s favourite Navjot Singh Sidhu calls Pakistan Prime Minister Imran Khan his “bada bhai”. Last time he had hugged Gen Bajwa, Pakistan Army’s Chief, heaped praises.



Is it any surprise that the Gandhi siblings chose a Pakistan loving Sidhu over veteran Amarinder Singh? pic.twitter.com/zTLHEZT3bC