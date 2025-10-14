scorecardresearch
 

गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में बल्ले से बनाया था यूनिक रिकॉर्ड, तोड़ पाना आसान नहीं...

Gautam Gambhir Birthday: गौतम गंभीर ने टी20 वर्ल्ड कप (2007) और क्रिकेट वर्ल्ड कप (2011)में भारतीय टीम की खिताबी जीत में अहम भूमिका निभाई थी. गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद राजनीति में भी किस्मत आजमाई. फिर वो कोचिंग में कमाल कर रहे हैं.

गौतम गंभीर ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में भी खूब बरसाए रन. (File Photo: Getty Images)
Happy Birthday Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर 14 अक्टूबर (मंगलवार) को 44 साल के हो गए. गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम कमाल का खेल दिखा रही है. गंभीर के अंडर टीम इंडिया ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 अपने नाम किया था. फिर 'मेन इन ब्लू' ने एशिया कप 2025 में भी खिताबी जीत हासिल की थी.

गौतम गंभीर जुलाई 2024 में भारतीय टीम के हेड कोच बने थे. गंभीर ने कोच बनने के बाद युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, जो टीम के उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं. गंभीर तो सफल कोच साबित हो ही रहे हैं, बतौर क्रिकेटर भी वो भारत के लिए शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप 2007 फाइनल और 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में गंभीर ही सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बैटर थे. उन्होंने क्रमश: 75 और 97 रनों की इनिंग्स खेलकर भारतीय टीम को खिताब जिताने में अहम रोल निभाया था.

गौतम गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया था. गंभीर ऐसे पहले भा्रतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने लगातार पांच टेस्ट मैचों में शतकीय पारियां खेलीं. गंभीर का ये रिकॉर्ड 15 साल बाद भी कोई भारतीय बैटर तोड़ नहीं पाया है. गंभीर ने जनवरी 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में भारत की दूसरी इनिंग्स में 116 रन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की थी.

ब्रैडमैन की भी बराबरी कर सकते थे गंभीर
गौतम गंभीर दुनिया के ऐसे चौथे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लागातर पांच मैचों में शतक जड़े. ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने लगातार छह टेस्ट मैचों में शतक लगाए थे. साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस और पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ भी लगातार पांच-पांच टेस्ट मैचों में शतक लगाने में सफल रहे थे. गंभीर के पास ब्रैडमैन की बराबरी करने का भी मौका था, लेकिन वो जनवरी 2010 में मीरपुर टेस्ट में 68 रन बनाकर आउट हो गए थे.

गौतम गंभीर के लगातार पांच टेस्ट मैचों में शतक
मार्च 2009: न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 & 137, नेपियर
अप्रैल 2009: न्यूजीलैंड के खिलाफ 23 & 167, वेलिंगटन
नवंबर 2009: श्रीलंका के खिलाफ 1 & 114, अहमदाबाद
नवंबर 2009: श्रीलंका के खिलाफ 167 रन, कानपुर
जनवरी 2010: बांग्लादेश के खिलाफ 23 & 116, चटगांव

4 दिसंबर 2018 को गौतम गंभीर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी. भारत की ओर से उनका आखिरी टेस्ट मैच 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में था. गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 58 मुकाबलों में 4154 रन बनाए. उनकी इस फॉर्मेट में औसत 41.95 रही और उन्होंने नौ शतक जड़े,

वहीं, वनडे इंटरनेशनल में गौतम गंभीर ने 147 मैच खेलकर 5238 रन बनाए और उनकी औसत 39.68 रही. वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने कुल 11 शतकीय पारियां खेलीं. टी20 इंटरनेशनल में भी गंभीर ने अपनी छाप छोड़ी. 37 टी20I मैचों में उन्होंने 932 रन बनाए, जिनमें सात अर्धशतक शामिल रहे और उनकी औसत इस फॉर्मेट में 27.41 रही. गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दो बार खिताब (2012 & 2014) जीता था.

