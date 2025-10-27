कप्तान सूर्या की खराब फॉर्म पर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- निडर होकर खेलना जरूरी

भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा था. वनडे सीरीज के बाद अब दोनों टीम्स के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. टी20 सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे. कप्तान सूर्या के अंडर ही भारतीय टीम ने पिछले महीने एशिया कप 2025 जीता था.
बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से उनका फॉर्म चिंताजनक रहा है. इस साल सूर्यकुमार ने 12 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 11.11 की औसत से सिर्फ 100 रन बनाए हैं. एशिया कप 2025 में सूर्यकुमार ने 6 मैचों में केवल 72 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 47 रन रहा. यह स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में हुए ग्रुप मैच में आया था.
यानी साफ है कि सूर्यकुमार यादव का बल्ले से फॉर्म खराब रहा है. हालांकि, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय कप्तान की फॉर्म से चिंतित नहीं हैं. गंभीर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी टीम की जरूरतों को प्राथमिकता देता है और ज्यादा आक्रामक होकर खेलता है तो ये कोई गलत नहीं है. गंभीर मानते हैं कि असफलता खेल का हिस्सा है.
सूर्यकुमार की फॉर्म परेशान नहीं कर रही: गंभीर
गौतम गंभीर ने जियोस्टार से बातचीत में कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो सूर्यकुमार की फॉर्म मुझे परेशान नहीं करती क्योंकि हमने ड्रेसिंग रूम में ये नीति बनाई कि खिलाड़ी बेहद आक्रामक खेल खेलें. जब आप इस सोच को अपनाते हैं, तो असफलताएं आनी तय हैं. सूर्या अगर चाहें तो 30 गेंदों में 40 रन बनाकर आलोचनाओं से बच सकते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि इस तरीके से खेलते हुए असफल होना भी स्वीकार्य है.'
गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'इस समय अभिषेक शर्मा अच्छी फॉर्म में हैं और उन्होंने एशिया कप में निरंतरता दिखाई. जब सूर्या लय में आएंगे, तो वो अपनी भूमिका बखूबी निभाएंगे. टी20 क्रिकेट में हम व्यक्तिगत स्कोर पर नहीं, बल्कि खेलने के अंदाज पर ध्यान देते हैं. हमारी आक्रामक शैली में बल्लेबाजों की नाकामियां ज्यादा दिखेंगी, लेकिन अंत में इम्पैक्ट ज्यादा मायने रखता है.'
गौतम गंभीर ने आगे कहा, 'सूर्या एक बेहतरीन इंसान हैं और अच्छे इंसान ही अच्छे लीडर बनते हैं. वह मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन मेरा काम बस यही है कि मैं उन्हें खेल की समझ के अनुसार निष्पक्ष सलाह दूं. आखिरकार, यह उनकी टीम है. उनका मुक्त स्वभाव टी20 क्रिकेट की आत्मा से मेल खाता है.'
'सफल कोच बनने की चाहत नहीं'
गौतम गंभीर कहते हैं, 'यह खेल आजादी और अभिव्यक्ति का है. आपका व्यक्तित्व मैदान पर और ड्रेसिंग रूम में झलकता है. सूर्या ने पिछले डेढ़ साल में इस माहौल को शानदार ढंग से बनाए रखा है. पहली ही बातचीत में हमने तय किया था कि हम हार से नहीं डरेंगे. मेरा मकसद सबसे सफल कोच बनना नहीं है, बल्कि सबसे निडर टीम तैयार करना है.'
सूर्यकुमार यादव ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 717 रन बनाए थे. सूर्या आईपीएल 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी फॉर्म उतनी प्रभावशाली नहीं दिखी है. अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में सूर्या कैसा प्रदर्शन करते हैं.