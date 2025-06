IND vs ENG: पटौदी ट्रॉफी का नाम बदलने पर नाराज ये भारतीय दिग्गज, ECB को लगाई फटकार

पूर्व क्रिकेटर फारुख इंजीनियर अपने बयान को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गए हैं. दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी के करीबी दोस्त फारुख इंजीनियर ने कहा है कि इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी का नाम बदलकर गलत किया. इंजीनियर ने 1961 से 1975 के बीच भारत के लिए 46 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले.

ईसीबी ने 2007 में भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए पटौदी ट्रॉफी की शुरुआत की थी, लेकिन 5 मैचों की मौजूदा सीरीज शुरू होने से पहले इसका नाम बदलकर एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी कर दिया गया. इस फैसले की सुनील गावस्कर ने आलोचना की थी.

87 साल के फारुख इंजीनियर भी इस फैसले से निराश हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें यह भी लगता है कि सचिन तेंदुलकर और जेम्स एंडरसन की उपलब्धियां निर्विवाद हैं. तेंदुलकर ने ईसीबी से संपर्क किया, जिसके बाद घरेलू बोर्ड ने सीरीज जीतने वाली टीम के कप्तान को पटौदी पदक (Pataudi medal) देने का फैसला किया.

मैनचेस्टर में रहने वाले इंजीनियर ने PTI से कहा, ‘टाइगर पटौदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरे शानदार साथी भी. हमने काफी टेस्ट मैच साथ में खेले.उनका खानदान बहुत प्रतिष्ठित रहा है. मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब हुई, जब 2007 में ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखा गया.’

