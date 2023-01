Faf Du Plessis SA20 league: क्रिकेट के मैदान पर जीजा फाफ डु प्लेसिस ने कर दी साले हार्डस विल्जोन की कुटाई, शतक जड़कर रचा इतिहास

Faf Du Plessis SA20 league: साउथ अफ्रीकी टीम के स्टार प्लेयर फाफ डु प्लेसिस ने अपने बल्ले से धमाल मचा दिया है. 38 साल के डु प्लेसिस इस समय साउथ अफ्रीका टी20 लीग में खेल रहे हैं, जिसमें वह जोबर्ग सुपर किंग्स टीम की कप्तानी संभाल रहे. मंगलवार (24 जनवरी) को डु प्लेसिस की टीम ने डरबन सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया.

इस मैच में फाफ डु प्लेसिस ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक जमाते हुए साउथ अफ्रीका टी20 लीग में इतिहास रच दिया है. यह इस टूर्नामेंट का पहला शतक रहा है. इसी मैच में डु प्लेसिस ने अपने साले और तेज गेंदबाज हार्डस विल्जोन की जमकर कुटाई की.

साले के खिलाफ जमकर चला डु प्लेसिस का बल्ला

डु प्लेसिस ने मैच में 58 बॉल पर नाबाद 113 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और इतने ही चौके जमाए. जबकि विल्जोन विपक्षी टीम यानी डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे. मैच में डु प्लेसिस के सामने विल्जोन गेंदबाजी करने जब-जब आए, तब उनकी जमकर कुटाई हुई.

सुपर किंग्स टीम के कप्तान डु प्लेसिस ने मैच में 194.82 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. मगर विल्जोन के सामने डु प्लेसिस ने करीब 250 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. वहीं, विल्जोन ने मैच में डु प्लेसिस को 14 बॉल डालीं, जिस पर सुपर किंग्स के कप्तान डु प्लेसिस ने 36 रन बनाए. बता दें कि विल्जोन फाफ डु प्लेसिस की पत्नी इमारी विसेर (Imari Visser) के दूर के भाई हैं.

The maiden #Betway #SA20 CENTURY has been an absolute delight to witness! Faf du Plessis is a man for the big moments 🔥#JSKvDSG | @Betway_India pic.twitter.com/QcZAAYOLU6