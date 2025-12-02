scorecardresearch
 
इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन, वेस्टइंडीज के गेंदबाज खाते थे खौफ

पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज़ रॉबिन स्मिथ का 62 वर्ष की आयु में पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) में निधन हो गया. उन्होंने 62 टेस्ट में 4236 रन बनाए और वेस्टइंडीज के महान तेज गेंदबाज़ों के खिलाफ अपनी जुझारू बल्लेबाज़ी के लिए प्रसिद्ध थे. 1990–95 के दौरान वह इंग्लैंड की टीम के मुख्य स्तंभ रहे.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन (Photo: Getty)
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का निधन (Photo: Getty)

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन स्मिथ का मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में निधन हो गया. स्मिथ 62 साल के थे. 1980 और 90 के दशक में उनकी क्रिकेट में एक अलग ही धाक थी. स्मिथ ने 1988 से 1996 के बीच 62 टेस्ट खेले और 43.67 की औसत से 4236 रन बनाए, जिनमें नौ शतक शामिल थे.

दाएं हाथ के बल्लेबाज स्मिथ ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज़ों कर्टली एम्ब्रोज़, कोर्टनी वॉल्श, मैल्कम मार्शल और पैट्रिक पैटरसन के खिलाफ खूब रन बनाए थे. उनके स्क्वेयर कट की खूब चर्चा होती थी. स्मिथ 1990 से 1995 के बीच अपने चरम पर थे, जब उन्होंने इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दो टेस्ट श्रृंखलाओं में ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई. इंग्लैंड ने 1990-91 के वेस्टइंडीज दौरे और चार साल बाद घरेलू श्रृंखला दोनों में 2-2 से ड्रॉ किया.

इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा, 'रॉबिन स्मिथ ऐसे खिलाड़ी थे जो दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज़ों के सामने डटकर खड़े होते थे, और खतरनाक स्पेल का सामना एक दृढ़ मुस्कान और अविश्वसनीय जुझारूपन के साथ करते थे. उन्होंने यह सब ऐसे अंदाज़ में किया जिससे इंग्लैंड के प्रशंसकों को अपार गर्व और मनोरंजन मिला.'

उन्होंने कहा कि वह अपने समय से आगे के बल्लेबाज़ थे, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण 1993 में एजबेस्टन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 163 गेंदों पर नाबाद 167 रन की उनकी अविस्मरणीय पारी है.

हैम्पशायर में कमाल का रिकॉर्ड

हैम्पशायर के लिए उनका रिकॉर्ड उत्कृष्ट रहा और वह हमेशा हैम्पशायर सीसीसी के महान खिलाड़ियों में गिने जाएंगे. स्मिथ का जन्म 1963 में डरबन में हुआ था और बाद में वह दक्षिण अफ्रीकियों बैरी रिचर्ड्स और माइक प्रॉक्टर के प्रभाव में इंग्लैंड के हैम्पशायर चले गए.

उन्होंने 1988 में हेडिंग्ले में वेस्टइंडीज के खिलाफ इंग्लैंड के लिए टेस्ट पदार्पण किया और बाद में दक्षिण अफ्रीका मूल के ही एक और बल्लेबाज़ ऐलन लैम्ब के साथ इंग्लैंड की मध्यक्रम साझेदारी का हिस्सा बने.

ऑस्ट्रेलिया में बस गए थे स्मिथ

स्मिथ, जिन्हें ‘जज’ उपनाम उनके हेयरस्टाइल के कारण मिला था, शेन वॉर्न के करीबी मित्र थे और उन्होंने ही उन्हें 90 के मध्य दशक में हैम्पशायर से जुड़ने के लिए मनाया. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद स्मिथ ऑस्ट्रेलिया चले गए लेकिन गंभीर शराबखोरी से लड़ते हुए भी उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखा.

