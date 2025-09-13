scorecardresearch
 

क्रिकेटर की शर्मनाक हरकत! हाईप्रोफाइल पब में 2 महिलाओं को चुपचाप दिया नशीला ड्रग्स, फ‍िर...

40 साल का एक पूर्व क्रिकेटर पुल‍िस की जांच के दायरे में आ गया है. आरोप है कि उसने एक पब में दो महिलाओं संग ड्रग स्पाइकिंग की हरकत की और उनमे से एक पर सेक्सुअल अटैक किया. ज‍िस पब में यह हरकत हुई, उसका स्वाम‍ित्व में कई मशहूर क्रिकेटर शाम‍िल हैं.

पूर्व इंग्लैंड क्रिकेटर पर सेक्सुअल असॉल्ट और ड्रग स्पाइकिंग के आरोप (Photo: AI Generated)
क्रिकेट की दुन‍िया में सेक्सुअल असॉल्ट (यौन दुराचार) का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पूर्व क्रिकेटर पर यौन उत्पीड़न और दो महिलाओं को संग Drug Spiking (नशीला पदार्थ पिलाने) का लगा है. पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, जिसकी खबर से क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया है.

दरअसल, यह घटना लंदन के चेल्सी स्थित 'द बाउंड्री' (The Boundary) नामक एक पब में हुई. यह पब इंग्लैंड के कई जाने-माने क्रिकेटरों की साझेदारी में है, जिसमें ब्रेंडन मैकुलम (इंग्लैंड के हेड कोच), जोस बटलर, इयोन मॉर्गन और सैम बिलिंग्स जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल हैं. आरोप है कि 22 मई को इस पब में दो महिलाओं को नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया और उनमें से एक का यौन उत्पीड़न भी हुआ.

पुलिस ने की पूछताछ, कोई गिरफ्तारी नहीं
लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 'द डेली टेलीग्राफ' को दिए एक बयान में इस खबर की पुष्टि की है. पुलिस ने बताया कि जून में इस मामले को लेकर एक 40 वर्षीय व्यक्ति से पूछताछ की गई थी. हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है.

ECB क्रिकेट बोर्ड भी सवालों के घेरे में
इस घटना ने इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को भी सवालों के घेरे में ला दिया है, क्योंकि उन्हें इस मामले की जानकारी पहले से थी, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साधे रखी है. यह मामला ऐसे समय में आया है, जब इंग्लिश क्रिकेट पहले से ही यौन दुराचार के कई मामलों से जूझ रहा है. पिछले कुछ सालों में एक पूर्व काउंटी कोच और एक प्रोफेशनल कोच पर भी इसी तरह के आरोप लग चुके हैं, जिसके बाद उन्हें खेल से निलंबित कर दिया गया था.

कुल मिलाकर यह घटना इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एक और शर्मनाक अध्याय है, जो खिलाड़ियों के व्यवहार और संस्थागत जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है. ऐसे में देखना कि इंग्लैंड के इस क्रिकेटर पर आगे क्या एक्शन होता है. 

क्या होता है ड्रग स्पाइकिंग? 
ड्रग स्पाइकिंग (Drug Spiking) का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पेय पदार्थ (जैसे पानी, शराब, जूस आदि) में बिना उसकी जानकारी के नशीली या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने वाली दवा (ड्रग्स) मिला दी जाए. जहां आरोपी दूसरे व्यक्त‍ि को अक्सर व्यक्ति को बेहोश करना, उसकी सहमति के बिना उसे नियंत्रित करना, या उस पर हमला करना चाहता है.  

---- समाप्त ----
