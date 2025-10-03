इंग्लैंड का धमाकेदार आगाज... साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से हराया, स्पिनर्स ने काटा गदर

वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में 3 अक्टूबर (शुक्रवार) को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया. गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में इंग्लिश टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की. इंग्लैंड को जीत के लिए 70 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 14.1 ओवरों में ही हासिल कर लिया. दोनों ही टीमों का मौजूदा टूर्नामेंट में ये पहला मुकाबला था.

इंग्लैंड की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज एमी जोन्स ने 6 चौके की मदद से 50 गेंदों पर नाबाद 40 रन बनाए. वहीं टैमी ब्यूमोंट ने 35 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 21 रनों की पारी खेली. इस दौरान ब्यूमोंट ने तीन चौके लगाए. पहली बार इंग्लिश टीम ने वूमेन्स ओडीआई में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से पराजित किया है.

England take down South Africa with a stunning bowling show to get off the mark at #CWC25 🔥#ENGvSA 📝: https://t.co/pfQP8RnrkM pic.twitter.com/QvwKwCtvEk — ICC (@ICC) October 3, 2025

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम 20.4 ओवर्स में 69 रनों पर सिमट गई. साउथ अफ्रीकी टीम शुरुआत से ही विकेट गंवाती रही. विकेटकीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा ही डबल डिजिट तक पहुंचने में कामयाब रहीं. सिनालो जाफ्टा ने 3 चौके की मदद से 36 बॉल पर 22 रन बनाए.

स्मिथ की अगुवाई में स्पिनर्स का कहर

साउथ अफ्रीकी इनिंग्स में दूसरा बेस्ट स्कोर अतिरिक्त (8 रन) का रहा. बाएं हाथ की स्पिनर लिन्सी स्मिथ ने तीन विकेट झटके और वो 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुनी गईं. कप्तान नैट साइवर-ब्रंट, लेफ्ट-आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन और ऑफ स्पिनर चार्ली डीन ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं. साउथ अफ्रीका की 7 बल्लेबाज इंग्लिश स्पिनर्स का शिकार बनीं.

वूमेन्स ODI में सर्वाधिक गेंदें बाकी रहते जीत (इंग्लैंड)

243 vs साउथ अफ्रीका-डब्ल्यू, कटक, 2013 विश्व कप (टारगेट: 78)

241 vs वेस्टइंडीज, लॉफबोरो, 2008 (टारगेट: 42)

231 vs भारत, नेल्सन, 1982 विश्व कप (टारगेट: 62)

215 vs साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025 विश्व कप (टारगेट: 70)

वूमेन्स विश्व कप में इंग्लैंड की 10 विकेट से जीत

vs भारत, नेल्सन, 1982 (टारगेट: 62)

vs आयरलैंड, मेलबर्न, 1988 (टारगेट: 110)

vs साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2025 (टारगेट: 70)

इंग्लैंड की प्लेइंग XI: टैमी ब्यूमोंट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), हीदर नाइट, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), सोफिया डंकले, एम्मा लैम्ब, एलिस कैप्सी, चार्लोट डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लिन्सी स्मिथ और लॉरेन बेल.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग-11: लौरा वोलवॉर्ड (कप्तान), ताजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिजाने कैप, एनेके बॉश, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायोन, नादिन डिक्लर्क, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा.

