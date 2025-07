Jofra Archer: 'ट्रोल्स बहुत कुछ कह रहे थे...', लॉर्ड्स जीत के बाद 'कीबोर्ड वॉरियर्स' पर भड़के जोफ्रा आर्चर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने करीब 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में जबरदस्त वापसी की. उन्होंने लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भारत के अहम बल्लेबाजों को आउट कर इंग्लैंड को 22 रनों से जीत दिलाई. इस जीत से इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है.

आर्चर ने भारत की दूसरी पारी में 3 बड़े विकेट लिए. यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले आउट किया, फिर ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर को भी पवेलियन भेजा. पंत का विकेट आखिरी दिन जल्दी गिरा, जिससे भारत की पारी लड़खड़ा गई और टीम मैच गंवा बैठी.

30 साल के आर्चर पिछले कुछ वर्षों से कोहनी और पीठ की चोटों से जूझ रहे थे और 2021 के बाद से केवल सीमित ओवरों का क्रिकेट ही खेल पाए थे.

मैच के बाद उन्होंने Sky Sports से कहा,'मैं थोड़ा भावुक था. यह एक लंबी यात्रा रही है. पिछले 3-4 सालों में 'कीबोर्ड वॉरियर्स' (ऑनलाइन ट्रोल्स) बहुत कुछ कह रहे थे.'

आर्चर मानते हैं कि वापसी की राह मुश्किल थी, लेकिन इस जीत ने सारी मेहनत को सार्थक बना दिया. उन्होंने कहा, 'बहुत सारी रिहैब, बहुत सारी ट्रेनिंग... लेकिन ऐसे ही लम्हों के लिए सब कुछ झेला जाता है. भीड़ से मुझे काफी ऊर्जा मिली.'

"I told him CHARGE THAT!" 👊



Jofra Archer reveals what he told Rishabh Pant after bowling him this morning 😅 pic.twitter.com/mhg0hhIYQe