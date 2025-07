Shoaib Bashir Replacement Liam Dawson: भारत और इंग्लैंड के बीच 23 जुलाई से अब मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट होना है. एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के इस चौथे टेस्ट के ल‍िए इंग्लैंड की टीम में शोएब बशीर की जगह स्प‍िनर ल‍ियाम डॉसन को शामिल किया गया है. शोएब बशीर लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान रवींद्र जडेजा के एक शॉट को अपने फॉलोथ्रू में रोकते हुए इंजर्ड हो गए थे.

इंग्लैंड की सेलेक्शन कमेटी ने मंगलवार को इस बात का ऐलान किया. ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले इस टेस्ट के ल‍िए शोएब बशीर की जगह खेलने कौन उतरेगा, इस बात को लेकर कई दावेदार थे, लेकिन अंत‍िम मुहर लियाम डॉसन के नाम पर लगी.

Welcome, Daws! 👋



Spinner Liam Dawson joins our squad for the Fourth Test match against India 🏏



Full story 👇