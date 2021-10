Dinesh Karthik and Dipika Pallikal: दिनेश कार्तिक बने ट्विन्स के पिता, वाइफ दीपिका संग शेयर की फोटो, बच्चों का रखा ये स्पेशल नाम

Dinesh Karthik and Dipika Pallikal: भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ट्विन्स के पिता बने हैं. शनिवार को कार्तिक ने ट्विटर के जरिए इस खुशखबरी को अपने फैंस के साथ साझा किया. दिनेश कार्तिक ने अपनी पत्नी स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल और बच्चों के साथ स्पेशल फोटो साझा की है, साथ ही बच्चों का नाम भी बताया है.

दिनेश कार्तिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पत्नी दीपिका के साथ फोटो शेयर करते हुए बच्चों का नाम भी बताया. दिनेश और दीपिका ने अपने बच्चों का नाम कबीर पल्लीकल कार्तिक, ज़ियान पल्लीकल कार्तिक रखा है.



दिनेश ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘..और इस तरह 3 से हम 5 हो गए. दीपिका और मुझे दो खूबसूरत बच्चे हुए हैं. ये काफी खुशी का पल है.’

And just like that 3 became 5 🤍

Dipika and I have been blessed with two beautiful baby boys 👶



Kabir Pallikal Karthik

Zian Pallikal Karthik



and we could not be happier ❤️ pic.twitter.com/Rc2XqHvPzU