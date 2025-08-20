scorecardresearch
 

Feedback

धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल संग तलाक पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, 'शुगर डैडी' वाली टीशर्ट देख रह गई थीं हैरान, VIDEO

युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक 2025 की सबसे चर्चित खबरों में से एक रहा, पर कोर्ट की सुनवाई के दौरान चहल की टी-शर्ट ने सबका ध्यान खींच लिया, जिस पर लिखा था- “Be Your Own Sugar Daddy”. बाद में चहल ने बताया कि यह टी-शर्ट पहनना दरअसल धनश्री के लिए उनका आखिरी मैसेज था. अब इस घटना पर धनश्री ने भी कमेंट किया है और बताया कि वह दिन उनके लिए कितना भावुक था.

Advertisement
X
धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से तलाक पर खुलकर बात की (Photo: ITG)
धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से तलाक पर खुलकर बात की (Photo: ITG)

युजवेंद्र चहल की Ex वाइफ और डांसर-क्रिएटर धनश्री पहली बार ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के शो में नजर आईं और खुलकर अपनी जिंदगी से जुड़े पहलुओं पर बात की. धनश्री ने बताया कि किस तरह उनकी शादी और तलाक ने उन्हें एक पहचान में बांध दिया. सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अफवाहों और अनगिनत अटकलों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को एक बार फिर खड़ा किया. 

इस बातचीत में धनश्री ने कई मुद्दों पर बात की, जैसे कैसा लगता है जब आपकी निजी जिंदगी राष्ट्रीय खबर बन जाती है? उन्होंने इंटरव्यू में पब्लिक जजमेंट और वायरल विवादों की सच्चाई भी बताई. वहीं तलाक के बाद प्यार, दर्द और हीलिंग का सफर कैसा रहा, इस पर भी बात की. एक डेंटिस्ट से डांसर और क्रिएटर बनने तक का सफर भी इस इंटरव्यू के दौरान धनश्री ने बयां किया.

ये भी पढ़ें:- धनश्री से तलाक के दिन Be Your Own Sugar Daddy ल‍िखी टीशर्ट पहनकर पहुंचे चहल

सम्बंधित ख़बरें

chahal mahvash
RJ Mahvash को मिला अवॉर्ड, Chahal ने किया रिएक्ट! 
Yuzvendra Chahal Dating RJ Mahvash?
'महवश ने नहीं तोड़ा मेरा घर, तलाक के बाद मुझे संभाला', बोले चहल, क्या बसाएंगे घर? 
chahal dhanashree
इशारों में Chahal ने मारा Dhanashree पर ताना? 
Chahal On Divorce
Yuzvendra Chahal ने तलाक के बाद तोड़ी चुप्पी! 
chahal on rj mahvash
RJ Mahvash की ट्रोलिंग पर Chahal ने किया रिएक्ट! 

चहल की Be Your Own Sugar Daddy वाली टीशर्ट पर धनश्री का र‍िएक्शन 
युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का अलगाव 2025 की सबसे चर्चित खबरों में से एक रहा है. पर सबसे ज्यादा सुर्खियां उस वक्त बनीं जब कोर्ट हियरिंग के दौरान चहल ने एक टी-शर्ट पहनी, जिस पर लिखा था- “Be Your Own Sugar Daddy”.  बाद में चहल ने बताया कि यह टी-शर्ट पहनना दरअसल धनश्री को उनका आखिरी संदेश देने का तरीका था. अब कोरियोग्राफर और डिजिटल क्रिएटर धनश्री ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और याद किया कि वह दिन उनके लिए कितना भावुक था. 

तलाक लेना कितना आसान रहा? धनश्री ने बताया 
इस बातचीत में धनश्री ने माना कि तलाक कभी आसान नहीं होता और इसे जश्न की तरह नहीं मनाना चाहिए. उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा मैच्योर‍िटी दिखाने का फैसला किया, बजाय ऐसे बयान देने के जो भले ही पब्लिक को पसंद आते, लेकिन परिवारिक मूल्यों को ठेस पहुंचाते. धनश्री ने कहा- “मैं अपने पारिवारिक मूल्यों या उनके पारिवारिक मूल्यों को आहत नहीं करना चाहती] हमें सम्मान बनाए रखना होगा.  उन्होंने यह भी कहा कि दर्द और दुख को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन अलगाव किसी को भी अपमानित करने का बहाना नहीं बनना चाहिए. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement