Women's Cricket World Cup : महिला वर्ल्ड कप में हैरतअंगेज कारनामा, डॉटिन ने एक हाथ से लपका कैच और मैच

इन दिनों न्यूजीलैंड की जमीन पर महिला वर्ल्ड कप 2022 का रोमांच जारी है. टूर्नामेंट में बुधवार (9 मार्च) को वेस्टइंडीज की महिला टीम ने डिफेंडिंग चैम्पियन इंग्लैंड को 7 रन से करारी शिकस्त दी है. वर्ल्ड कप में विंडीज टीम ने पहली बार इंग्लैंड को हराया है.

मैच में पूरी विंडीज टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एक शानदार कैच लेकर ओपनर डिएंड्रा डॉटिन ने सुर्खियां बटोरीं. उन्होंने इंग्लैंड की ओपनर लॉरेन विनफील्ड-हिल का शानदार कैच लपका था. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

डॉटिन के कैच का वीडियो वायरल

यह इंग्लैंड का पहला विकेट था, जो उसने 9वें ओवर में 31 के स्कोर पर गंवाया था. शमिलिया कॉनेल के ओवर की पहली ही बॉल पर लॉरेन ने हवा में गली की तरफ कटशॉट खेला था. वहां मौजूद फील्डर डॉडिन ने कोई मौका नहीं चूका और हवा में छलांग लगाते हुए एक हाथ से कैच लपक लिया. वीडियो वायरल होने के बाद हरतरफ 'सुपरवुमन' डॉटिन की जमकर तारीफ हो रही है. कह सकते हैं कि इसी कैच ने मैच इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया.

Diving Deandra Dottin takes a screamer in West Indies' 7 run win over England at the World Cup.@abcsport #CWC22 #ENGvWI

vision: Fox Sports pic.twitter.com/GFL4yctvtZ