वर्ल्ड कप विजेता क्रांति गौड़ को ₹1 करोड़, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, बोले- MP की बेटी ने बढ़ाया मान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की महिला क्रिकेट खिलाड़ी क्रांति गौड़ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी है और उन्हें ₹1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश की बेटियों की जीत पर खुशी जाहिर की. कहा, "बीती रात हमारे प्रदेश की बेटी ने और देश की बेटियों ने जिस प्रकार से क्रिकेट में धूम मचाई, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं."

CM यादव ने इस जीत को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के आगे बढ़ने के 'उच्चतम प्रतिमान' बताया. उन्होंने ने राज्य सरकार की ओर से ₹1 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि क्रांति गौड़ को देने की घोषणा की.

बता दें कि क्रांति गौड़ मूलतः छतरपुर जिले के घुवारा गांव की रहने वाली हैं. CM ने उम्मीद जताई कि सभी खेलों के आयोजनों में मध्य प्रदेश की भूमिका इसी प्रकार से महत्वपूर्ण रहेगी.

